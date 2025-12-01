高校生がビジネスの力で社会課題に挑む！成蹊大学初のビジコンで、全国73チームから選ばれた8チームが決勝へ〜高校生ビジネスプランコンテスト2025〜

高校生がビジネスの力で社会課題に挑む！成蹊大学初のビジコンで、全国73チームから選ばれた8チームが決勝へ〜高校生ビジネスプランコンテスト2025〜