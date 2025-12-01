こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
高校生がビジネスの力で社会課題に挑む！成蹊大学初のビジコンで、全国73チームから選ばれた8チームが決勝へ〜高校生ビジネスプランコンテスト2025〜
成蹊大学（東京都武蔵野市、学長 森 雄一）は、12月20日（土）に次世代の起業家精神を育むことを目的に「高校生ビジネスプランコンテスト2025」を初開催します。決勝大会では、全国73チームから選ばれた高校生8チームが、高校生ならではの柔軟な発想で社会課題解決に挑むビジネスプランを発表し、競い合います。
日本ではスタートアップ育成が課題とされる中、本コンテストを通じて、高校生に社会課題解決型ビジネスを考案・発表する機会を提供し、未来を担う人材の育成に寄与します。
SDGs（持続可能な開発目標）や地域活性化など、社会課題に向き合う重要性は世界的に高まっています。こうした課題は、国や企業だけでなく、私たち一人ひとりが主体的に取り組むべきテーマであり、若い世代の柔軟な発想が新しい解決策を生み出す鍵となります。高校生が社会問題をビジネスの視点で考えることは、単なるアイデア創出にとどまらず、探究心や情報分析力、コミュニケーション力など「起業家的資質能力」を育成する教育的意義があります。
本コンテストは、2026年度開設予定の「成蹊アントレプレナーシッププログラム（SEP）」の理念に基づくコンテストです。
■目的
・高校生に社会課題解決型のビジネスプランを考える機会を提供し、起業家精神を育成する
・成蹊大学がもつ課題解決・発見のプロセス、ビジネスプランの作り方などビジネスにかかわる基礎知識を高校生に向け還元する
・成蹊大学が2026年度に開設予定の「成蹊アントレプレナーシッププログラム（SEP）」の理念を広く発信する
■決勝大会概要
決勝大会日
2025年12月20日（土）
決勝大会会場
成蹊大学
総応募数
73件（17都府県、53校、のべ205名）
決勝大会審査概要
各組10分間のプレゼンテーション
審査基準
１． ビジネスプランの内容や着眼点の斬新さ・独創性
２． ビジネスプランで示された事業の収益性・実現可能性
３． ビジネスプランで示された事業の継続性・成長性
＋α プレゼンテーションにおける表現力・明瞭さ
審査員（敬称略）
審査委員長
・北川 浩 成蹊大学前学長
審査員
・菅原 岳人 東京大学 産学協創推進本部スタートアップ推進部
・西野 和美 一橋大学副学長
・諸見里 卓 株式会社mov取締役CFO兼コーポレート本部長
・山田 メユミ 株式会社アイスタイル取締役 共同創業者
■ファイナリスト（エントリー順）
チーム名（代表者学校名略称） ビジネスプランタイトル
Wonder'R（大妻多摩）
動物界隈にSDGsを拡散せよ!!〜おからが繋ぐ未来〜
社会科学部地域調査班（浜松学芸）
注染浴衣の魅力を発信するアイドル Tint2
京野菜班（京都府立桂）
地域野菜で収益化！聖護院キュウリで六次産業化モデルの牽引を〜伝統を継承し、活性化を目指す〜
HOPE（佼成学園）
UTAメモ
TRICOT's（早稲田実業）
いつでもどこでもプライベート空間を ウーバープライベート
ユニポス（佼成学園）
メガネ型のメイク補助器具開発〜初心者や高齢者など誰もが簡単に左右対称の美しいメイクを楽しめる社会〜
N高等学校熱気球同好会（N）
スマホを置いて空を見よう 熱気球とSTEAM教育で若者と地域をつなぐ「地域まるごと教室」
Lumiere Closet（成蹊）
推し活洋服レンタルサブスク
■関連リンク
https://www.seikei.ac.jp/university/bizcon/
【補足資料】
■成蹊大学アントレプレナーシッププログラム（SEP）について
2026年度入学生からスタートする、アントレプレナーシップ（自ら枠を越えて行動を起こし新たな価値を生み出していく精神）を育むプログラムです。
激しく変化する社会の中で、新しい社会課題が次々と生まれています。新しい社会課題の中には、これまで上手くいっていた事象が障壁となり、解決への道筋が見えてこないものが存在します。そうした社会課題をビジネスの力で解決するため、求められている「常識」という殻をやぶり全く新しい枠組みで物事を考え、自分の力で行動を起こそうとする人材を本プログラムでは育成します。
SEPの特徴
・徹底したプロジェクト型授業
少人数の授業を基本とし、課題発見、課題解決のためのグループワークを通じて、チームビルディングやプロジェクトの進行管理の手順や手法などを身につけていきます。
・実務家教員による実践的教育
官公庁や民間企業などで実際に活躍している講師を多数招き、実際の現場での課題感などを知るとともに、実務家教員が学生からの相談を受けるなど、双方向対話型の教育を展開します。
・授業を超えた学びの拡張
正課科目のほかに学生の興味・関心に応じて多数の課外講座を設けています。また、学外のピッチコンテストやプレゼンコンクールなどへの参加も奨励します。
▼本件に関する問い合わせ先
成蹊学園企画室広報グループ
TEL：0422-37-3517
FAX：0422-37-3704
メール：koho@jim.seikei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
