ZDRモデルで完全保護。安心して業務改善。顧客データを危険にさらさない弁護士・税理士専用AI「NuraGrid Legal & Tax」を株式会社APOLLO11が提供開始いたします
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334424&id=bodyimage1】
株式会社APOLLO11（本社：愛知県名古屋市昭和区、代表取締役：吉丸彰）は、法律・税務の専門家向けに開発したAIプラットフォーム「NuraGrid Legal & Tax」の提供を開始いたしました。ZDR（Zero-Data-Retention）モデルを採用し、顧客データをサーバーに一切保存しない画期的な仕組みにより、守秘義務を完全遵守しながら業務効率を飛躍的に向上させることができます。
https://nuragrid.com/lp-legal-tax/
■発表の背景
近年、法律事務所・税理士事務所においてもDX推進の必要性が高まる一方で、顧客データの機密性・守秘義務の観点からAIの活用に踏み切れないケースが多く見受けられました。外部AIサービスへのデータ入力による漏洩リスクやデータ保存の不透明さ、守秘義務違反の懸念などが大きな障壁となっていました。NuraGrid Legal & Taxは、このような専門家の声に応えるために開発された国内初の業界特化型AIプラットフォームです。
■サービスの特徴
ZDRモデルによる完全データ保護
独自開発のZDR（Zero-Data-Retention）モデルにより、入力した法律案件・財務情報・個人情報はサーバーに一切保存されません。APIデータ保持期間ゼロ・リアルタイム処理のみで、データはAI学習にも利用されません。弁護士法・税理士法の守秘義務規定を完全遵守する仕組みが、最高レベルのプライバシー保護を実現します。
幅広い業務の自動化
安全な土台の上で、契約書レビュー・リスク抽出、判例検索・法令調査、税務計算・申告書作成支援、法律文書・意見書作成、顧客対応メールの自動生成など、幅広い業務を自動化します。NURA.thinkingによる多角的調査とNURA.writerによる高度な文書作成機能により、業務工数を最大60%削減します。
事務所専用AIの構築オプション
基本プランに加え、ファインチューニングオプションで事務所独自の専門分野・過去事例・判断基準を学習した専用AIモデルを構築できます。医療訴訟専門・M&A専門・相続税専門など、高度な専門性を再現します。
■会社概要
会社名：株式会社APOLLO11
代表取締役：吉丸彰
本社所在地：愛知県名古屋市昭和区桜山町5-99-6 桜山駅前ビル6F
設立：2011年4月28日
事業内容：ビジネスAIプラットフォーム事業、SaaS事業
ビジョン：Everybody create personal AI by their hand（誰でも簡単に、自分専用のAIが作れるようになる）
ミッション：情報洪水に溺れている人類をAIとソフトウェアで助ける
URL：https://nuragrid.com/
配信元企業：株式会社APOLLO11
株式会社APOLLO11（本社：愛知県名古屋市昭和区、代表取締役：吉丸彰）は、法律・税務の専門家向けに開発したAIプラットフォーム「NuraGrid Legal & Tax」の提供を開始いたしました。ZDR（Zero-Data-Retention）モデルを採用し、顧客データをサーバーに一切保存しない画期的な仕組みにより、守秘義務を完全遵守しながら業務効率を飛躍的に向上させることができます。
https://nuragrid.com/lp-legal-tax/
■発表の背景
近年、法律事務所・税理士事務所においてもDX推進の必要性が高まる一方で、顧客データの機密性・守秘義務の観点からAIの活用に踏み切れないケースが多く見受けられました。外部AIサービスへのデータ入力による漏洩リスクやデータ保存の不透明さ、守秘義務違反の懸念などが大きな障壁となっていました。NuraGrid Legal & Taxは、このような専門家の声に応えるために開発された国内初の業界特化型AIプラットフォームです。
■サービスの特徴
ZDRモデルによる完全データ保護
独自開発のZDR（Zero-Data-Retention）モデルにより、入力した法律案件・財務情報・個人情報はサーバーに一切保存されません。APIデータ保持期間ゼロ・リアルタイム処理のみで、データはAI学習にも利用されません。弁護士法・税理士法の守秘義務規定を完全遵守する仕組みが、最高レベルのプライバシー保護を実現します。
幅広い業務の自動化
安全な土台の上で、契約書レビュー・リスク抽出、判例検索・法令調査、税務計算・申告書作成支援、法律文書・意見書作成、顧客対応メールの自動生成など、幅広い業務を自動化します。NURA.thinkingによる多角的調査とNURA.writerによる高度な文書作成機能により、業務工数を最大60%削減します。
事務所専用AIの構築オプション
基本プランに加え、ファインチューニングオプションで事務所独自の専門分野・過去事例・判断基準を学習した専用AIモデルを構築できます。医療訴訟専門・M&A専門・相続税専門など、高度な専門性を再現します。
■会社概要
会社名：株式会社APOLLO11
代表取締役：吉丸彰
本社所在地：愛知県名古屋市昭和区桜山町5-99-6 桜山駅前ビル6F
設立：2011年4月28日
事業内容：ビジネスAIプラットフォーム事業、SaaS事業
ビジョン：Everybody create personal AI by their hand（誰でも簡単に、自分専用のAIが作れるようになる）
ミッション：情報洪水に溺れている人類をAIとソフトウェアで助ける
URL：https://nuragrid.com/
配信元企業：株式会社APOLLO11
プレスリリース詳細へ