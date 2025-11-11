京都老舗葬儀社の（株）花駒が奈良県内に5店舗目『家族葬のファミーユならまちホール』を11/17にオープン～家族だんらんで過ごせる「1日1組」の家族葬ホール～
株式会社きずなホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 グループCEO：中道 康彰）グループの事業会社である株式会社花駒（本社：京都府相楽郡精華町、代表取締役：上野 雄一郎）は、2025年11月17日（月）に「家族葬のファミーユ ならまちホール（所在地：奈良県奈良市瓦堂町）」をオープンします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333844&id=bodyimage1】
（イメージ）ガラス面が多く開放的な印象を与えるホール外観
1964年に創業し、京都・奈良・大阪で葬祭ホールを運営してきた（株）花駒が、奈良県内に5店舗目となる「家族葬のファミーユ ならまちホール」をオープンします。
ならまちエリアは、近鉄奈良駅の南側、世界文化遺産の元興寺を中心に町屋が並ぶ、情緒あふれる街です。近年は、カフェや雑貨店などが多く散策の街として人気のエリアで、新ホールはその一角に立地します。既存ホールの「ファミーユ奈良新大宮（2023年3月開業）」、「ファミーユ奈良柏木（2025年3月開業）」とそれぞれ車で約10分の位置関係で、このエリアで新たな選択肢を提供します。
ホール外観はダークグレーでシックに統一。ガラス面を多く取り入れ、開放的な印象を与えます。ホール内は、ご家族で過ごす空間を一体化し、家族だんらんの時間をゆっくりと過ごせるホール設計です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333844&id=bodyimage2】
（地図）新ホール「ファミーユならまち」の近距離に既存2ホールが立地
■「家族葬のファミーユ ならまちホール」概要
所在地：奈良県奈良市瓦堂町34-1
建物構造：鉄骨造
敷地面積：998.46平米
建築面積：199.54平米
駐車場：15台
施設内容：式場30席、遺族控室、導師控室、安置室
アクセス：＜電車＞ JR桜井線（万葉まほろば線）「京終（きょうばて）駅」から徒歩約６分
近鉄奈良線「近鉄奈良駅」から徒歩約18分
＜バス＞ 奈良交通バス「北京終町」停留所から約１分
＜ 車 ＞ 京奈道路「木津IC」から約15分
URL：https://www.hanakoma.com/area/nara/hall/naramachi/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333844&id=bodyimage3】
■会社概要
株式会社花駒
【法人設立】 1999年6月（創業1964年）
【代表】 代表取締役 上野 雄一郎
【所在地】 京都府相楽郡精華町植田寺東5-2
【URL】 https://www.hanakoma.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 中道 康彰
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場：9628）のグループ会社です
配信元企業：株式会社花駒
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333844&id=bodyimage1】
（イメージ）ガラス面が多く開放的な印象を与えるホール外観
1964年に創業し、京都・奈良・大阪で葬祭ホールを運営してきた（株）花駒が、奈良県内に5店舗目となる「家族葬のファミーユ ならまちホール」をオープンします。
ならまちエリアは、近鉄奈良駅の南側、世界文化遺産の元興寺を中心に町屋が並ぶ、情緒あふれる街です。近年は、カフェや雑貨店などが多く散策の街として人気のエリアで、新ホールはその一角に立地します。既存ホールの「ファミーユ奈良新大宮（2023年3月開業）」、「ファミーユ奈良柏木（2025年3月開業）」とそれぞれ車で約10分の位置関係で、このエリアで新たな選択肢を提供します。
ホール外観はダークグレーでシックに統一。ガラス面を多く取り入れ、開放的な印象を与えます。ホール内は、ご家族で過ごす空間を一体化し、家族だんらんの時間をゆっくりと過ごせるホール設計です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333844&id=bodyimage2】
（地図）新ホール「ファミーユならまち」の近距離に既存2ホールが立地
■「家族葬のファミーユ ならまちホール」概要
所在地：奈良県奈良市瓦堂町34-1
建物構造：鉄骨造
敷地面積：998.46平米
建築面積：199.54平米
駐車場：15台
施設内容：式場30席、遺族控室、導師控室、安置室
アクセス：＜電車＞ JR桜井線（万葉まほろば線）「京終（きょうばて）駅」から徒歩約６分
近鉄奈良線「近鉄奈良駅」から徒歩約18分
＜バス＞ 奈良交通バス「北京終町」停留所から約１分
＜ 車 ＞ 京奈道路「木津IC」から約15分
URL：https://www.hanakoma.com/area/nara/hall/naramachi/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333844&id=bodyimage3】
■会社概要
株式会社花駒
【法人設立】 1999年6月（創業1964年）
【代表】 代表取締役 上野 雄一郎
【所在地】 京都府相楽郡精華町植田寺東5-2
【URL】 https://www.hanakoma.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 中道 康彰
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場：9628）のグループ会社です
配信元企業：株式会社花駒
プレスリリース詳細へ