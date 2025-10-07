こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
企業SNSレポーティング入門×ChatGPT活用（10/17 無料オンラインセミナー）
2025年10月17日（金）19：00～19：45 WACA主催SNSマネージャー オープンセミナー Vol.10 のご案内
■セミナー概要
SNS運用を任されると、避けて通れないのがレポーティング。ただし、報告相手が経営層か現場なのかで、求められる内容が異なります。
本セミナーでは、初心者にもわかりやすく、SNSレポートの基本構成を解説。さらに、ChatGPTを活用して
要点抽出や比較解釈を効率化する方法を実演します。レポーティングの第一歩を一緒に学びましょう。
https://digitalpr.jp/table_img/2934/119410/119410_web_1.png
■講師
井水朋子（いみず・ともこ）
チーフSNSマネージャー
株式会社エスファクトリー 代表取締役
（略歴）
2011年にウェブマーケティング会社、株式会社エスファクトリーを創業。コンテンツマーケティングからSNS運用支援まで幅広く企業の集客支援を行う。企業SNSの戦略設計や分析レポーティング、コンサルタントとして活動。
またSNSマネージャー養成講座の講師として、初心者から上級者までSNS担当者の育成を担う。
カメラはオフでも大丈夫です。お気軽にご参加ください。
マイクは常時ミュートでお願いします。
一般参加者へのアーカイブ配信・資料配付はございません。
※SNSマネージャー資格保有者は、限定Facebookグループでアーカイブをご覧いただけます。
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会
■SNSマネージャーとは
日本のすべての企業担当者がSNSの基本知識を持ち、運用できることを目的として創設された資格です。2025年8月31日現在の有資格者は1216人。資格レベルは初級・上級・チーフと3段階あり、企業内で働くSNS運用者はもちろん、SNSコンサルタントや経営者・フリーランスなど幅広い職種の人が受講しています。運営は一般社団法人ウェブ解析士協会（東京都新宿区、https://www.waca.associates/jp/）。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
