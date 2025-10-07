企業SNSレポーティング入門×ChatGPT活用（10/17 無料オンラインセミナー）



























一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は2025年10月17日（金）、企業のSNS運用担当者向けに無料オンラインセミナーを開催します。SNSの成果報告は「誰に伝えるか」「何を求めるか」で最適解が変わります。本セミナーでは、ChatGPTを活用した効率的なレポート作成の基本を紹介します。▼詳細・申し込み