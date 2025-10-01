強敵・SNS炎上は日々進化！ ～ 最新事例を知り、完全攻略へ ～（10/21 無料オンラインセミナー）























一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は2025年10月21日（火）、企業のSNS運用担当者向けに無料オンラインセミナーを開催します。批判的なコメントが殺到し収拾がつかなくなる事態、“炎上”の最新事例から対策を学びましょう。▼詳細・申し込み