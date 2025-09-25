世界ライブIP放送機器市場レポート 2025-2035年：52億米ドルの商機
KD Market Insightsは、市場調査サーベイレポート『ライブIP放送機器市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』を発表しました。本レポートの範囲は、現行の市場動向および将来の成長機会に関する情報をカバーしており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行えるよう支援します。本調査では、KD Market Insightsの研究者が一次・二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合ベンチマーク、GTM（市場参入）戦略の理解を行っています。
世界のライブIP放送機器製品に関する 調査報告書によると、市場は2025年から2035年の間に8.7%のCAGRを予測し、さらに2035年末までに52億米ドルの 市場規模を生み出すと予測されています。2025年の市場規模は25億米ドルでした。
ライブIP放送機器市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
ライブIP放送機器市場は、従来の放送インフラをインターネットプロトコル（IP）ベースのソリューションへと移行させることで、世界のメディア・エンターテインメント産業を変革しています。ライブIP放送機器には、エンコーダー、デコーダー、カメラ、ルーター、サーバー、ソフトウェアなどが含まれ、IPネットワーク上で高品質なリアルタイム映像・音声コンテンツを提供します。4K/8K映像、リモートプロダクション、マルチプラットフォーム配信をサポートする柔軟で拡張性が高く、コスト効率に優れた放送ソリューションへの需要が、このシフトを後押ししています。
放送局、スポーツ団体、メディア企業がクラウドベースや仮想化された制作ワークフローを採用する中で、ライブIP機器は不可欠な存在となっています。従来のSDI（シリアルデジタルインターフェース）システムとは異なり、IPベースの放送はインフラの複雑さを軽減し、コラボレーションを強化し、リアルタイムのリモートワークフローを実現します。これは現代のハイブリッドかつグローバル化された制作環境において不可欠です。
市場規模とシェア
ライブIP放送機器市場は、放送技術産業の中で重要なシェアを占めています。最大のセグメントはスポーツ放送であり、その後にライブニュース、エンターテインメントイベント、企業向け配信が続きます。需要は北米と欧州で最も強く、放送局やメディア企業がIP技術を急速に導入しています。一方、アジア太平洋地域では、デジタル変革の加速やストリーミングプラットフォームを通じたコンテンツ消費の増加により急成長しています。
クラウドネイティブソリューションやソフトウェア定義インフラは従来のハードウェアから市場シェアを奪っており、ハイブリッドモデルは従来のSDIシステムと完全なIP展開との橋渡しをしています。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/599
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330449&id=bodyimage1】
成長要因
SDIからIPインフラへの移行 ― 放送局は拡張性と効率性のためにIPベースのワークフローへ移行。
OTT・ストリーミング需要の拡大 ― Netflix、YouTube、Twitch、地域系ストリーミングサービスの成長がIP放送導入を加速。
スポーツ・ライブイベント ― 世界規模のスポーツ大会で高品質なリアルタイム配信需要が増加。
世界のライブIP放送機器製品に関する 調査報告書によると、市場は2025年から2035年の間に8.7%のCAGRを予測し、さらに2035年末までに52億米ドルの 市場規模を生み出すと予測されています。2025年の市場規模は25億米ドルでした。
ライブIP放送機器市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
ライブIP放送機器市場は、従来の放送インフラをインターネットプロトコル（IP）ベースのソリューションへと移行させることで、世界のメディア・エンターテインメント産業を変革しています。ライブIP放送機器には、エンコーダー、デコーダー、カメラ、ルーター、サーバー、ソフトウェアなどが含まれ、IPネットワーク上で高品質なリアルタイム映像・音声コンテンツを提供します。4K/8K映像、リモートプロダクション、マルチプラットフォーム配信をサポートする柔軟で拡張性が高く、コスト効率に優れた放送ソリューションへの需要が、このシフトを後押ししています。
放送局、スポーツ団体、メディア企業がクラウドベースや仮想化された制作ワークフローを採用する中で、ライブIP機器は不可欠な存在となっています。従来のSDI（シリアルデジタルインターフェース）システムとは異なり、IPベースの放送はインフラの複雑さを軽減し、コラボレーションを強化し、リアルタイムのリモートワークフローを実現します。これは現代のハイブリッドかつグローバル化された制作環境において不可欠です。
市場規模とシェア
ライブIP放送機器市場は、放送技術産業の中で重要なシェアを占めています。最大のセグメントはスポーツ放送であり、その後にライブニュース、エンターテインメントイベント、企業向け配信が続きます。需要は北米と欧州で最も強く、放送局やメディア企業がIP技術を急速に導入しています。一方、アジア太平洋地域では、デジタル変革の加速やストリーミングプラットフォームを通じたコンテンツ消費の増加により急成長しています。
クラウドネイティブソリューションやソフトウェア定義インフラは従来のハードウェアから市場シェアを奪っており、ハイブリッドモデルは従来のSDIシステムと完全なIP展開との橋渡しをしています。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/599
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330449&id=bodyimage1】
成長要因
SDIからIPインフラへの移行 ― 放送局は拡張性と効率性のためにIPベースのワークフローへ移行。
OTT・ストリーミング需要の拡大 ― Netflix、YouTube、Twitch、地域系ストリーミングサービスの成長がIP放送導入を加速。
スポーツ・ライブイベント ― 世界規模のスポーツ大会で高品質なリアルタイム配信需要が増加。