クリーンキッチンの未来：米国のキッチンレンジフード市場は2033年までに6.14%のCAGRで44億5000万ドルを超える見込み
米国のキッチンレンジフード市場は、目覚ましい成長を遂げています。最新の業界データによると、2024年には26億6,560万米ドルと推定される市場規模は、2033年には44億5,830万米ドルへと大きく拡大し、2025年から2033年の予測期間中、6.14%の年平均成長率（CAGR）で着実に成長すると予測されています。
この力強い成長軌道は、消費者の嗜好がより清潔で健康的、そして持続可能な調理環境へと大きくシフトしていることを示しています。ライフスタイルの変化、キッチンリフォームへの支出増加、そして省エネ家電への需要の高まりを背景に、米国のキッチンレンジフード市場はイノベーションと拡大の新たな時代を迎えています。
換気とイノベーションの融合：市場を牽引するもの
現代のキッチンはもはや単なる調理スペースではなく、ライフスタイルを体現する空間となっています。今日の住宅所有者は、洗練された機能的なキッチンソリューションを求めており、レンジフードは住宅と商業施設の両方で不可欠な設備として台頭しています。
この需要急増の主な要因は次のとおりです。
健康と空気質への意識：室内空気汚染や、油、煙、臭気粒子による有害影響への意識の高まりにより、多くの家庭にとってキッチン換気システムは不可欠なものとなっています。
都市化と集合住宅生活：コンパクトな都市生活への移行に伴い、静音動作とモダンなデザイン性を兼ね備えた、コンパクトでありながらパワフルなレンジフードの需要が高まっています。
スマートキッチンの統合：IoTとスマートホームエコシステムの台頭により、メーカーはリモコン、空気質センサー、セルフクリーニング技術を備えた、アプリ対応のインテリジェントなレンジフードの開発を迫られています。
政府のエネルギー規制：ENERGY STAR認証を取得したダクトレスおよびダクト式レンジフードなどの省エネ家電は、環境への配慮と光熱費の節約の両方の観点から、ますます注目を集めています。
住宅向けレンジフード市場は引き続き優位を維持
住宅向けレンジフードは、米国のキッチンレンジフード市場において大きなシェアを占めており、2033年までその優位性を維持すると予想されています。特にニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴなどの大都市圏では、住宅リフォームやキッチンのグレードアップといったトレンドが急増しており、米国の住宅所有者の間でレンジフードの導入が加速しています。さらに、パンデミック後のDIY文化の高まりにより、家庭での調理体験の一環として、より優れたキッチン換気設備への投資が消費者の間で促進されています。
イノベーションとデザイン：競争上の差別化要因
メーカーは、現代の消費者の期待に応えるため、美観、ミニマルなデザイン、そして高度なろ過技術に注力しています。大手ブランドは、以下の機能を備えたレンジフードを発売しています。
タッチレス操作
自動洗浄フィルター
低騒音モーター
LED照明システム
スマートフォンおよび音声アシスタントとの連携
また、企業は、様々なキッチンレイアウトやインテリアスタイルに合わせて、高級感のあるステンレス仕上げ、ガラスキャノピー、カスタマイズ可能な壁掛け式およびアイランド式レンジフードのオプションも活用しています。
