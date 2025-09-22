石油・ガス部門における有機ランキンサイクル市場導入：経済的実現可能性と技術的課題
低温熱源を利用して発電する有機ランキンサイクル（ORC）技術は、日本だけでなく世界中で大きな注目を集めています。持続可能で効率的なエネルギーソリューションへの需要が高まるにつれ、ORC市場は2032年まで力強い成長が見込まれます。
市場概要
世界のORC市場は、廃熱回収、地熱エネルギー利用、バイオマス発電といった多様な用途への活用により、着実に拡大しています。環境規制の強化と脱炭素化への動きに伴い、ORCシステムは様々な産業においてエネルギー効率の向上と二酸化炭素排出量の削減に不可欠な要素となっています。
日本は、高度な技術力と再生可能エネルギーへの強いコミットメントを活かし、ORC市場における主要プレーヤーとして際立っています。化石燃料資源の限界とクリーンエネルギーへの革新への注力という日本のエネルギー事情は、産業、公共部門、商業部門におけるORC技術の導入を促進してきました。
市場規模と成長傾向
世界全体のORC市場規模は、2024年に171億米ドル、2032年には291億7000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025～2032年）中に年平均成長率（CAGR）6.9%で成長します。エネルギー消費量の増加と温室効果ガス排出量の削減に向けた取り組みが相まって、ORCシステムへの投資を促進しています。この成長を牽引する主要セクターには、発電、石油・ガス、化学製造、廃棄物管理などがあります。
日本では、ORC市場は2032年まで顕著な年平均成長率（CAGR）で拡大すると予測されています。エネルギー多様化への取り組みに加え、廃熱回収プロジェクトや地熱探査の増加が、この成長軌道を支えています。日本が確立した製造基盤と再生可能エネルギープロジェクトに対する政府の優遇措置は、市場浸透をさらに加速させるでしょう。
市場シェアの動向
世界的に見ると、ORC市場シェアは分散しており、多くの企業が革新と多様な用途獲得を競い合っています。欧州、北米、アジア太平洋地域が需要を牽引する主要地域です。日本は、再生可能エネルギーの導入を支援する技術革新と政策枠組みにより、アジア太平洋地域で大きなシェアを占めています。
日本企業はORC市場において顕著な貢献を果たしており、最先端の材料や制御システムを統合することで、効率性と信頼性の向上を図っています。日本の産業界と研究機関の連携はイノベーションを促進し、次世代ORCソリューションの開発を可能にしています。
有機ランキンサイクル市場セグメント分析
世界の有機ランキンサイクル市場は、コンポーネント、発電、熱源、アプリケーション、エンドユーザー産業および地域によって分割されています。
● コンポーネントに基づいて、市場はタービン、エキスパンダー、熱交換器、および制御および計装に分類されます。
● 発電量に基づいて、市場は1MW、1～10MW、10～50MW、および50MW超に分類されます。
● 熱源に基づいて、市場は廃熱回収、地熱エネルギー、太陽エネルギー、バイオマスエネルギーに分類されます。
