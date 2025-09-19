¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥ÉLA STRADA ¤«¤é¿·À½ÉÊ¥Û¥¤ー¥ëLA STRADA TIRADO Sigma¡Ê¥é¡¦¥¹¥È¥éー¥À¡¡¥Æ¥£¥éー¥É¡¦¥·¥°¥Þ¡ËÈ¯Çä³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò°¤Éô¾¦²ñ¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:°¤Éô Ê¸ÊÝ¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤ー¥ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥ÉLA STRADA¤è¤ê¿·À½ÉÊLA STRADA TIRADO Sigma¡Ê¥é¡¦¥¹¥È¥éー¥À¡¡¥Æ¥£¥éー¥É¡¦¥·¥°¥Þ¡Ë¤¬9·î1Æü¤è¤êÈ¯Çä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¡¦¥¹¥È¥éー¥À¡¡¥·¥êー¥¹¤è¤êÍÍ¡¹¤Ê¹ñ»º¼Ö¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡¢TIRADO Sigma¡£
£±£²¥¤¥ó¥Á·Ú¼«Æ¯¼ÖÍÑ¤«¤é£²£°¥¤¥ó¥Á¡¡¥¯¥é¥¦¥óÍÑ¤Þ¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¥Çー¥¿¤Ï²¼µURL¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÄº¤±¤Þ¤¹¡£
http://abeshokai-databank.com/article/20250912498.html
°¤Éô¾¦²ñLA STRADA Web¥µ¥¤¥È¡§
https://abeshokai.jp/ls_archives
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330023&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330023&id=bodyimage2¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330023&id=bodyimage3¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò°¤Éô¾¦²ñ
