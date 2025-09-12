¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¹¥Þー¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Áí¹ç¸¦µæ½ê¤¬¿·µòÅÀ¡ÖCommunity hub¡Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ï¥Ö¡Ë¡×¤ò³«Àß
2025Ç¯9·î12Æü
PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¹çÆ±²ñ¼Ò
PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¹çÆ±²ñ¼Ò
¥¹¥Þー¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Áí¹ç¸¦µæ½ê¤¬
¿·µòÅÀ¡ÖCommunity hub¡Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ï¥Ö¡Ë¡×¤ò³«Àß
¿·µòÅÀ¡ÖCommunity hub¡Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ï¥Ö¡Ë¡×¤ò³«Àß
―ºÇ¿·µ»½Ñ¤ÎÀÜÅÀ¤ÈÂÐÏÃ¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»º¶È¤Î¶¦ÁÏ¤ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç―
PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼¹¹ÔÌòCEO¡§°Â°æ Àµ¼ù¡¢°Ê²¼¡ÖPwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»º¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤È¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÊÑ³×¤Î¿ä¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Þー¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Áí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊSmart Mobility Innovation Hub¡Ë¡×¤¬¿·µòÅÀ¡ÖCommunity hub¡ÊÆÉ¤ß¡§¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ï¥Ö¡Ë¡×¤ò³«Àß¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»º¶È¤ÏSDV¡ÊSoftware Defined Vehicle¡Ë¡¢¼«Æ°±¿Å¾¡¢ZEV¡ÊZero Emission Vehicle¡Ë²½¡¢»ñ¸»½Û´Ä¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¡¦¥°¥êー¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊGX¡Ë¤òÄÌ¤¸¤¿Âç¤¤ÊÊÑ³×¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»º¶È¹½Â¤¤ÎºÆÀß·×¤È¥¹¥Ôー¥É¤¢¤ë¼ÂÁõ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»º¶È¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿´ë¶È¡¦´±¸øÄ£¡¦ÃÄÂÎ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤·¤¯¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»º¶È¤ÈÀÜÅÀ¤ò»ý¤Ä¥×¥ì¥¤¥äー¤â´Þ¤á¤¿Á´ÂÎºÇÅ¬¤ÎÀß·×¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¥¹¥Þー¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Áí¹ç¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î´ë¶ÈÆâÏ¢·È¡¦´ë¶È´ÖÏ¢·È¡¦»º¶È´ÖÏ¢·È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Æ°¸þ¤ä´ØÏ¢¥Çー¥¿¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤è¤êÇ§¼±¤Î¶¦ÄÌ²½¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·ÁÀ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¶È³¦²£ÃÇ¤Ç¤ÎÏ¢·È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»º¶ÈÆâ³°¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¶¦ÁÏ¡¦µÄÏÀ¡¦¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¨¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Community hub¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚCommunity hub¤Î³µÍ×¤Èµ¡Ç½¡Û
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶Ï»ÃúÌÜ17ÈÖ21¹æ ½»Í§ÉÔÆ°»º¸æÀ®Ìç±ØÁ°¥Ó¥ë1F
¡¦³«ÀßÆü¡§2025Ç¯9·î12Æü
Community hub¤Ç¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ë¸½ÃÏ¸½Êª¤Ç¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëTechnology zone¤È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»º¶È¤ÎÊÑ³×¤Ë¸þ¤±¤¿¶¦ÁÏ¡¦µÄÏÀ¤¬²ÄÇ½¤ÊCommunication zone¤Î2¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Technology zone¤Ç¤Ï¡¢PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»º¶È¤ò²þ³×¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¤È¹Í¤¨¤ë7¤Ä¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÎÎ°è¡ÊMaaS¡¿¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¡¢¼«Æ°±¿Å¾¡¢EV¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¡¿LCA¡¢¼¡À¤Âå¼ÖÎ¾³«È¯¡¿À¸»º¡¢SDV¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤òÊÝÍ¤¹¤ë³°Éô´ë¶È¤ÎÊý¤Ë¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤Ë¸½ÃÏ¸½Êª¤Ç¿¨¤ì¤Ê¤¬¤éµ»½Ñ³×¿·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Communication zone¤Ç¤Ï¡¢Technology zone¤Ç´¶¤¸¤¿²ÝÂê´¶¤ò´ð¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤òÆÍ¤µÍ¤á¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ÝÂê´¶¤òÅö¼Ò¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÈµÄÏÀ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»º¶È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë´ë¶ÈÆ±»Î¤¬¤³¤Î¾ì¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢µÄÏÀ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±ºî¤ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤ÎZone¤Ç¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤ä·Ò¤¬¤ê¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ±¿±ÄÃ×¤·¤Þ¤¹¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥»¥ß¥Êー¤äWorkshop¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÂ¿¤¯¼Â»Ü¤·¡¢´ë¶ÈÆ±»Î¤Î¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤â»º¶È²þ³×¤Î¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»º¶È¤ÎÊÑ³×¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡ÖHub¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò»ý¤Á¡¢ÆüËÜ¤Î»º¶È¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¹çÆ±²ñ¼Ò ¥Ñー¥È¥Êー
¥¹¥Þー¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Áí¹ç¸¦µæ½ê ½êÄ¹
Ìðß· ²Å¼£
¡Ö¥¹¥Þー¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Áí¹ç¸¦µæ½ê¤Ï¡¢»º¶È´Ö¤Î·Ò¤¬¤ê¤È¶¦ÁÏ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤ÆCommunity hub¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶ÈÆâ¡¦´ë¶È´Ö¡¦»º¶È´ÖÏ¢·È¤Î²ÃÂ®¤Ë¸þ¤±¡¢Ï¢·È¾å¤ÎÊÉ¤ä¥Çー¥¿³èÍÑ¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ê¤ÉÇ§¼±¤Î¶¦ÄÌ²½¤äÏ¢·È¤òË¸¤²¤Æ¤¤¿ÏÀÅÀ¤ò¡¢¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Åý¹ç¥Çー¥¿´ðÈ×¤Ç°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¾è¤ê±Û¤¨¡¢»ýÂ³Åª¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤ë¶¦ÁÏµòÅÀ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×
PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¹çÆ±²ñ¼Ò ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー
¥¹¥Þー¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Áí¹ç¸¦µæ½ê Éû½êÄ¹
Àî¸¶ ±Ñ»Ê
¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»º¶È¤Î»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¤¿»º¶È¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã»×¹Í¤È¡¢¿×Â®¤Ê¼ÂÁõÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£Community hub¤Ï¤½¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤¬°Â¿´¤·¤ÆµÄÏÀ¡¦¶¦ÁÏ¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¼¡À¤Âå»º¶È¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×
°Ê¾å
