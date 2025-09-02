京セラの食物アレルギー対応サービス 「matoil」とセラミックキッチン商品が「Meetz STORE新宿店」に出展

2025年9月2日

記者各位

京セラが運営する食物アレルギー対応サービス「matoil」（マトイル）と、当社が展開するセラミックキッチン商品は、本年9月から、髙島屋グループの新しい暮らしに出会える発見型ストア「Meetz STORE新宿店」に出展いたしましたので、お知らせします。

「優しい食文化」をテーマに、matoilが提供するアレルギー対応食品と、セラミックスを応用し安心・安全で高品質なキッチン用品とのコラボレーションをお楽しみください。





9月から「Meetz STORE新宿店」で販売する、CERAMUGシリーズ（上・右上）と

matoilのガレット・ブルトンヌ（下・右下）

まず9月からは、matoilの焼き菓子「ガレット・ブルトンヌ」（卵・乳・小麦・ナッツ不使用）と、コーヒー愛好家の方に人気のCERAMUG（セラマグ）ボトル、タンブラーなどを販売いたします。人気のガレット・ブルトンヌとセラミック加工を施すことで淹れたてのコーヒーの味わいが長時間そこなわれることなく楽しめるCERAMUGボトルで、カフェタイムを演出いたします。





■「Meetz STORE 新宿店」 出展概要



■ 出展について

髙島屋グループの新しい暮らしに出会える発見型ストア「Meetz STORE」は、「オンラインを中心に展開しているブランドのリアル店舗でのお披露目の場」として、新宿髙島屋内に店舗を構えるOMOストア※1です。

matoilは、アレルギーやグルテンフリーなど、食の制限がある方の「食べたい」にお応えするサービスとして、修学旅行先やご家庭旅行先へのお食事のお届けを実施しています。これまで一般のお客様向け商品は、自社オンラインショップを中心に販売しておりました。今回のポップアップショップでは直接、商品をお手に取り、安心してご購入いただける機会と考えています。

一 方、セラミックキッチン商品の事業は、昨年40周年を迎え、現在、cocochial（ココチカル）シリーズのセラミックナイフを初め、セラミック加工を施したPFAS不使用のフライパンや、長時間コーヒーの風味を損なわずに飲めるCERAMUGシリーズ、キッチン小物など、さまざまな商品を展開しています。今回はmatoilと共に、それぞれのテーマやシーンに合わせた商品を紹介してまいります。



今後、「Meetz STORE新宿店」では、matoilのパン、おせちメニューの試食販売や、セラミックキッチン商品を使ったイベントなども計画しておりますので、ご期待ください。





■matoilと京セラキッチン用品の詳細はこちら

・matoil HP：https://www.matoil.jp/

・京セラキッチンオンラインストア： https://kyocera-kitchen.com/

※1「Online Merges with Offline」の略で、オンラインとオフラインの両方を兼ね備えた店舗のこと

※「CERAMUG」は、京セラ株式会社の登録商標です。