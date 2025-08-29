グリーンパッケージング市場の需要動向:2025年から2032年までの戦略的予測と洞察
この分野は、使い捨てプラスチックの使用に対する厳しい制限と、持続可能な包装に対する消費者の意識の高まりの結果、成長が見込まれています。リサイクル可能で生分解性の素材で作られた包装の使用が増えている食品および飲料部門の拡大により、この事業は着実に拡大すると予想されています。外食産業は、使い捨てプラスチック製ストロー、蓋、クロージャー、キャップ、カップ、食品トレイの代替品として、紙や堆肥化可能な代替品から製造された商品に切り替えている。
グリーンパッケージング市場規模は、2023年に2,466億7,000万米ドルと評価され、2024年の2,651億7,000万米ドルから2032年までに5,083億9,000万米ドルに成長し、予測期間（2025年から2032年）中に7.5%のCAGRで成長する見込みです。
この分野は、使い捨てプラスチックの使用に対する厳しい制限と、持続可能な包装に対する消費者の意識の高まりの結果、成長が見込まれています。リサイクル可能で生分解性の素材で作られた包装の使用が増えている食品および飲料部門の拡大により、この事業は着実に拡大すると予想されています。外食産業は、使い捨てプラスチック製ストロー、蓋、クロージャー、キャップ、カップ、食品トレイの代替品として、紙や堆肥化可能な代替品から製造された商品に切り替えている。消費者の嗜好が包装食品や利便性にシフトしているため、外食産業では製品需要が増加し続けるだろう。
レポートの無料サンプルPDFを入手する- https://www.skyquestt.com/sample-request/green-packaging-market
消費者製品、食品、飲料の包装に高い価値を設定する消費者ベースの拡大により、米ドルのグリーン包装市場は今後数年間で急速に成長すると予測されています。この地域のメーカーは、消費者の嗜好の変化に適応し、より環境に優しい選択肢に移行しています。環境への取り組みを推進するため、ユニリーバやプロクター・アンド・ギャンブルなど、消費財業界の多くの大手企業が、包装ソリューションに使用済み再生プラスチックを組み込み始めている。ユニリーバ傘下のヒンドゥスタン・ユニリーバ・リミテッドは、2028年までに汎用ポリマーからパフォーマンスベースのポリマーへの転換を約束した。
レポートの詳細なセグメンテーションと分類 （市場規模と予測 - 2032 年、前年比成長率、CAGR）:
世界のグリーン包装市場は、タイプ、材料タイプ、包装タイプ、流通チャネル、最終用途、地域によって区分される。
● タイプに基づいて、市場はリサイクルコンテンツ包装、再利用可能な包装、分解性包装に分類されます。
● 材料タイプ別では、紙・板紙（コーティング、未漂白、漂白板紙、成形繊維パルプ、紙、板紙/箱板）、プラスチック（ポリ乳酸（PLA）、ポリブチレンコハク酸（PBS）、ポリヒドロキシアルカノエート（PHA）、デンプンベースのプラスチック、その他のプラスチック）、金属（スチール、アルミニウム）、ガラス、布地、木材、その他の素材に区分される。
● 包装タイプ別では、市場は袋・袋、トレイ・クラムシェル、カートン・箱、缶、ボトル・瓶、フィルム・ラップ、パウチ・小袋、ドラム缶、IBC、バイアル・アンプル、テープ・ラベル、その他（ジェリー缶、ボウル、カトラリーなど）に区分される。
● 流通チャネルに基づいて、市場はメーカー（直接販売）、流通業者、小売業者に分類されます。
グリーンパッケージング市場規模は、2023年に2,466億7,000万米ドルと評価され、2024年の2,651億7,000万米ドルから2032年までに5,083億9,000万米ドルに成長し、予測期間（2025年から2032年）中に7.5%のCAGRで成長する見込みです。
この分野は、使い捨てプラスチックの使用に対する厳しい制限と、持続可能な包装に対する消費者の意識の高まりの結果、成長が見込まれています。リサイクル可能で生分解性の素材で作られた包装の使用が増えている食品および飲料部門の拡大により、この事業は着実に拡大すると予想されています。外食産業は、使い捨てプラスチック製ストロー、蓋、クロージャー、キャップ、カップ、食品トレイの代替品として、紙や堆肥化可能な代替品から製造された商品に切り替えている。消費者の嗜好が包装食品や利便性にシフトしているため、外食産業では製品需要が増加し続けるだろう。
レポートの無料サンプルPDFを入手する- https://www.skyquestt.com/sample-request/green-packaging-market
消費者製品、食品、飲料の包装に高い価値を設定する消費者ベースの拡大により、米ドルのグリーン包装市場は今後数年間で急速に成長すると予測されています。この地域のメーカーは、消費者の嗜好の変化に適応し、より環境に優しい選択肢に移行しています。環境への取り組みを推進するため、ユニリーバやプロクター・アンド・ギャンブルなど、消費財業界の多くの大手企業が、包装ソリューションに使用済み再生プラスチックを組み込み始めている。ユニリーバ傘下のヒンドゥスタン・ユニリーバ・リミテッドは、2028年までに汎用ポリマーからパフォーマンスベースのポリマーへの転換を約束した。
レポートの詳細なセグメンテーションと分類 （市場規模と予測 - 2032 年、前年比成長率、CAGR）:
世界のグリーン包装市場は、タイプ、材料タイプ、包装タイプ、流通チャネル、最終用途、地域によって区分される。
● タイプに基づいて、市場はリサイクルコンテンツ包装、再利用可能な包装、分解性包装に分類されます。
● 材料タイプ別では、紙・板紙（コーティング、未漂白、漂白板紙、成形繊維パルプ、紙、板紙/箱板）、プラスチック（ポリ乳酸（PLA）、ポリブチレンコハク酸（PBS）、ポリヒドロキシアルカノエート（PHA）、デンプンベースのプラスチック、その他のプラスチック）、金属（スチール、アルミニウム）、ガラス、布地、木材、その他の素材に区分される。
● 包装タイプ別では、市場は袋・袋、トレイ・クラムシェル、カートン・箱、缶、ボトル・瓶、フィルム・ラップ、パウチ・小袋、ドラム缶、IBC、バイアル・アンプル、テープ・ラベル、その他（ジェリー缶、ボウル、カトラリーなど）に区分される。
● 流通チャネルに基づいて、市場はメーカー（直接販売）、流通業者、小売業者に分類されます。