世界の米市場は着実な成長が見込まれ、2033年までに3,907億4,000万米ドルに達すると予測
世界の米市場は着実な成長を遂げており、2024年の市場評価額は3,112.3億米ドルに達しています。最近の予測によると、この市場は2033年までに3,907.4億米ドルに達し、2025年から2033年の予測期間中に2.56%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。この着実な成長は、新興経済国における米の需要増加、人口レベルの増加、米などの主食への食嗜好の変化などの要因によって推進されています。
米は、世界で最も広く消費されている主食の1つであり、増加する人口を養う上で重要な要素としての地位を維持し続けています。都市化が地域全体に広がるにつれて、米の消費パターンも進化し、調理済みやインスタントの品種など、より加工された形態の米への顕著なシフトが見られ、これらの品種が注目を集めています。
市場成長の主な要因
世界の米市場の成長には、次のようないくつかの要因が寄与しています
。 人口増加と都市化: 特にアジア太平洋地域とアフリカでの世界人口の増加は、米の需要の主な要因の 1 つです。都市人口が増加すると、効率的な食料生産と流通の必要性も高まり、米の需要がさらに高まります。さらに、より都市化されたライフスタイルは、米をベースにした加工食品の消費増加につながります。
食生活パターンの変化: 消費者のライフスタイルと食の嗜好の変化により、特に米が毎日の食事の基礎となっているアジアなどの地域では、米は多くの国で食生活の中心的な部分であり続けています。世界各地で、ライスヌードル、ライスケーキ、米スナックなどの米製品の人気の高まりが、市場の成長を牽引しています。
稲作における技術革新：高収量品種、害虫抵抗性作物、灌漑技術の向上といった稲作における技術革新は、米の生産効率を飛躍的に向上させました。これらの進歩は、増大する需要を満たすと同時に、米が手頃な価格の主食であり続けることに貢献しています。
世界貿易と輸出機会：アジア太平洋地域は依然として米の生産と消費の主要地域であり、中国、インド、インドネシアなどの国々が重要な役割を果たしています。同時に、貿易協定の増加とインドやベトナムなどの国々からの米の輸出機会の拡大は、世界規模で市場の見通しを押し上げています。
地域別インサイト
アジア太平洋地域は、消費と生産の両面で世界の米市場を支配しています。この地域には、インドと中国など、世界の消費量のかなりの部分を占める最大の米の消費市場があります。さらに、インドネシア、タイ、ベトナムなど東南アジアの他の国々も、米の生産と輸出で重要な役割を果たしています。
北米とヨーロッパでは、米の消費量は比較的安定していますが、植物ベースの食事や健康的な食事への傾向の高まりにより、オーガニック米やグルテンフリー米などの代替米製品への関心が高まっています。この変化により、これらの地域で市場拡大の新たな道が開かれました。
課題と機会 有望
な成長見通しがあるにもかかわらず、世界の米市場は、気候変動、水不足、自然災害、地政学的緊張、サプライチェーンの混乱などの要因による米価格の変動など、いくつかの課題に直面しています。これらの課題は、特定地域での米の生産と供給の両方に影響を及ぼす可能性があります。
