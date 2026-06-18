石田純一の娘でタレント、モデルのすみれ（35）が18日、都内で行われた、産後ケア専用ホテル「Villa Mom（ヴィラマム）」開業記者発表会に出席した。

すみれは21年に一般男性との結婚を発表、22年4月には第1子男児の出産を報告した。

出産後は「産後うつに近い状態だった」と明かし、「コロナ禍で、病院に行って診断が受けられない。産後うつと思っても助けを求めて良いのか。母として失格なのか。初めてでそういう気持ちになってしまった」と話した。

中でも、体形の変化が1番落ち込んだといい、「モデルの仕事も芸能の仕事もしているのに、こんなに変化してどうしようと。ニュースで『ふっくら』とかって書かれると、すごく傷ついたり。相手は悪く言っているわけではないけど、『ふっくら』って言葉はネガディブ？ と思ってしまって」と当時の心境を明かした。

産前産後はパートナーや友人らがケアしてくれたとも話し、「パートナーがおにぎりを作ってくれて、涙が出ちゃったり。妊娠中も友達がお総菜を作って持ってきてくれたり。素敵な行動に救われました」と笑顔を見せた。