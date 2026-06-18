投手、野手として１７年の現役生活を送った宮出隆自さん（４８）は、プロ入りから１３年を過ごしたヤクルトからトレード移籍した楽天で２年を過ごしたが、２０１０年オフに突如、戦力外を通告された。現役続行の危機に立たされたが、即座に獲得に名乗りを上げてくれたチームがあった。古巣のヤクルトへ、３シーズンぶりの復帰だった。

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２０１０年１２月３日。通い慣れた都内の球団事務所で、宮出さんはヤクルトのユニホームに再び袖を通した。同時期に入団が決まった浜中治氏（阪神−オリックス）とそろっての会見。その顔からは、喜びがにじみ出ていた。

「育ててもらった球団ですし、小川（淳司）監督、コーチ、フロントとみんな知ってる方ばかり。少しでもチームのために頑張りたい。ヤクルトに返してもらってうれしい」

当時の紙面に残されているコメントは偽らざる心境だ。小川監督は、投手から野手へと転向して２軍で必死にバットを振っていた当時、辛抱強く試合に起用してくれた監督だった。

０９年の開幕前にヤクルトから楽天にトレード移籍して２シーズンを過ごし、秋季キャンプにも参加していたが、１０月下旬に戦力外を告げられた。

「１カ月前に戦力外を言ってくれるとよかったんですけどね。でも、すぐに電話がかかってきたんです。ヤクルトに声をかけてもらって戻れたんです」

３３歳での電撃復帰の経緯を宮出さんは回想した。トレード移籍を告げられた時は寂しさから涙の別れとなったが、今度は笑顔での復帰となった。

復帰元年は２８試合に出場し打率・３００。２年目は３年ぶりに本塁打（通算３本）も放つなど持ち前のパンチ力も発揮していたが、球団から次のステージに上がるよう打診があったという。

「８月ごろでした。球団の方から呼ばれて今年で現役を終わって、来年からコーチをやってくれないかと言われたんです。二つ返事で“分かりました、ありがとうございます”と伝えました」

球団からの申し出をすぐに受け入れた理由を、こう説明した。

「現役への執着はなかった。膝も股関節もずっと痛かったので、いつ辞めてもいいと思ってましたし、そういうことに興味もあったので」

何度も故障を乗り越えてシーズンを重ねてきたが肉体は限界を迎えていた。

１０月７日に本拠地・神宮で迎えたシーズン最終戦の広島戦。途中出場した宮出さんの最後の打席は二飛だった。試合後、ナインに胴上げされると涙があふれ出た。中日とのクライマックスシリーズ・ファーストステージでは出番が訪れることなくチームは敗退した。

現役生活の終わりとともに指導者としての野球人生が始まった。

２軍打撃コーチを皮切りに、１５年からは１軍打撃コーチとして、真中満監督、小川監督に仕えた。２０年からの２年間はヘッドコーチとして高津臣吾監督を支えた。

「しんどいですよね。自分のことじゃないですから。でも印象深いです」

ヘッドコーチ１年目に、チームは２年連続の最下位を喫した。自身の役割を省みた宮出さんは翌シーズンを迎えるにあたり、監督とコーチのつなぎ役となることに徹した。そして２０２１年、チームは高津監督の「絶対大丈夫」を合言葉に連続最下位から６年ぶりにリーグの頂点に立ち、２００１年以来の日本一も達成した。

「１年目はうまく回っていないところもあって、このままじゃあダメだと思ったんです。要望をとりまとめて監督に伝えたり、監督も受け入れてくれたりしてくれました。日本一になって本当によかったです」

日本一翌年。宮出さんは再び２軍の打撃コーチに転身し、若手を鍛え上げ、チームを下支えする役割に就いた。そこでの気づきは今につながっている。（デイリースポーツ・若林みどり）

◇宮出隆自（みやで・りゅうじ）１９７７年８月１８日生まれ。愛媛県出身。宇和島東高から９５年度のドラフト２位で投手としてヤクルトに入団。２００２年から野手に転向。０６年に規定打席に到達し、打率・２７５、９本塁打、５９打点をマーク。０９年から楽天で２年間プレーしてヤクルトに復帰。投手では４９試合で６勝５敗、防御率４・７３。通算７０１試合出場で４５８安打、２１６打点、３９本塁打、打率・２７７。引退後はヤクルトの１、２軍の打撃コーチなどを務め、２１年は１軍ヘッドコーチとしてリーグ優勝、日本一に貢献。