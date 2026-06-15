【スシロー実食レポ】本日開始！創業祭第二弾「ジャンボとろサーモン」「倍切りうなぎ」や多彩な食べ比べ、幻の「琴平荘」監修ラーメンを最速レビュー
回転寿司チェーン・スシローの創業月を記念したフェア「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026 第二弾」がきょう15日より全国の店舗でスタートする。
【写真】おいしそう…！スシローの倍切り！うなぎの蒲焼き
「ジャンボとろサーモン」や「倍切りうなぎ」をはじめ、一皿でさまざまなネタを楽しめる多彩な食べ比べメニュー、さらにラーメンファン大注目の名店監修の一杯まで、その魅力を徹底的にレポートしていく。
まずは、今回の感謝祭の最大の目玉ともいえる、お値段そのままで大満足のボリュームを楽しめる寿司メニューから紹介する。
■ジャンボとろサーモン
価格：税込110円〜
販売期間：2026年6月15日（月）〜6月30日（火）
特徴・こだわり：今回のフェアのメインを飾る一皿であり、なんと税込110円〜という破格の安さで登場する。脂のりが抜群のハラス部分を使用しており、一口食べると、とろけるような脂の甘みが口いっぱいに広がる。大満足の食べごたえあるジャンボサイズでお得に楽しめる、まさに感謝祭を象徴するメニューだ。
※販売予定総数361万食が完売次第終了。
■倍切り！うなぎの蒲焼き
価格：税込180円〜
販売期間：2026年6月15日（月）〜6月30日（火）
特徴・こだわり：こだわりのうなぎの蒲焼きがお値段据え置きのまま、通常の約2倍に相当する「倍切り」仕様で登場する。ボリューム満点なだけでなく、調理工程にも並々ならぬこだわりが詰まっている。なんと全長100メートル以上という巨大な専用レーンを使い、しっかりとした蒸し作業を行うことで余分な脂を落とし、旨さを限界まで凝縮。そこからスシローオリジナルの特製蒲焼きだれを幾度も重ねて数回焼き上げることで、香ばしくふっくらとした仕上がりを実現している。たれの味とうなぎ本来の旨みが絶妙に調和した贅沢な一皿だ。
※販売予定総数242万食が完売次第終了。
さらに、人気の組み合わせを一皿で楽しめるお得な盛り合わせや、素材の良さをダイレクトに味わえる注目の寿司メニューを紹介する。
■アボカドオニオンマヨ3貫盛り
価格：税込260円〜
販売期間：2026年6月15日（月）〜6月30日（火）
特徴・こだわり：サーモン、えび、生ハムという定番かつ大人気の3ネタを、相性抜群のアボカド、オニオンスライス、マヨネーズと合わせて楽しむ創作すしの食べ比べセットだ。各ネタの塩味や食感に、アボカドマヨのコクとオニオンのさっぱり感が絶妙なバランスで折り重なる。
※販売予定総数62万食が完売次第終了。
■肉のチーズマヨ炙り3貫盛り
価格：税込200円〜
販売期間：2026年6月3日（水）〜6月30日（火）
特徴・こだわり：ジューシーなグリルチキン、脂の旨みが広がる牛塩カルビ、こだわりのハンバーグという肉すし3種を盛り合わせ、相性抜群のチーズマヨをかけて直火で炙った、ガッツリ派にうれしい一皿だ。
※販売予定総数55万食が完売次第終了。
■サラダ3貫盛り
価格：税込120円〜
販売期間：2026年6月15日（月）〜6月30日（火）
特徴・こだわり：幅広い世代に愛される定番のサラダ軍艦3種を一皿で贅沢に食べ比べできる、圧倒的お得感のある一皿だ。かにカマとマヨネーズのコクがたまらない「かに風サラダ」、店内でボイルしてマヨネーズと和えた甘みが際立つ「コーン」、ツナの旨みをしっかり感じられる「ツナサラダ」がセットになっており、120円〜という価格設定は破格の一言だ。
※販売予定総数55万食が完売次第終了。
■貝づくし5貫盛り
価格：税込680円〜
販売期間：2026年6月15日（月）〜6月30日（火）
特徴・こだわり：5種類の貝を一皿に集めた、貝好きにはたまらない贅沢な盛り合わせだ。ほどよい歯ごたえと磯の香りを海苔と共に味わう「タイラギ貝」、爽やかな風味に酸味がマッチした「大赤貝 梅しそかつお」、プリッとした食感に甘だれが絡む「ボイルはまぐり 甘だれがけ」、コリコリ食感が心地よい「天然つぶ貝」、帆立の旨みと香ばしさが堪能できる「蒸し帆立貝柱 焦がし醤油」が並ぶ。それぞれの異なる食感や磯の風味は非常にクオリティが高く、お寿司としてはもちろん、お酒のつまみとしてもじっくり楽しめる一品だ。
※販売予定総数27万食が完売次第終了。
※お持ち帰り対象外。
■天然あかすえび包み
価格：税込120円〜
販売期間：2026年6月15日（月）〜6月30日（火）
特徴・こだわり：天然のあかすえびを贅沢に「包み」スタイルで味わう注目の一皿だ。包みだからこそ、あかすえびならではのねっとりとした極上の食感と、濃厚な甘みがダイレクトに口の中へ広がる。えび好きなら絶対に見逃せない仕上がりだ。
※販売予定総数32万食が完売次第終了。
※お持ち帰り対象外。
■特大えび天巻 特製マヨソースがけ
価格：税込450円〜
販売期間：2026年6月15日（月）〜6月30日（火）
特徴・こだわり：店内でサクサクに揚げた頭付きの特大えび天を贅沢に使用した、豪快でボリューム満点な巻き寿司だ。存在感抜群のえび天巻に、コクと甘みが絶妙な特製マヨソースをかけることで、全体が見事に一体感のある味わいへとまとめ上げられている。
※販売予定総数10万食が完売次第終了。
※お持ち帰り対象外。
続いてはお寿司のお供にふさわしい、至高のサイドメニューだ。店内揚げのユニークな新作から、毎回大好評の「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズから、ラーメンファンがざわめく驚きの名店が登場した。
■モッツァレラチーズ天ぷら 塩はちみつがけ
価格：税込300円〜
販売期間：2026年6月15日（月）〜6月30日（火）
特徴・こだわり：スシローのサイドメニューに、普段の通常営業では扱っていない特別な味付けを施した新作が登場した。店内でサクサクに揚げたモッツァレラチーズの天ぷらに、「塩」と「はちみつ」を合わせて提供する。一口食べると中からチーズがとろりとあふれ出し、はちみつの甘さと塩味がよく合う一品に仕上がっている。
※販売予定総数46万食が完売次第終了。
※お持ち帰り対象外。
※はちみつを使用している。
■「琴平荘」監修 煮干し香る 鶏醤油ラーメン
価格：税込480円〜
販売期間：2026年6月15日（月）〜6月30日（火）
特徴・こだわり：ラーメン王国・山形県のなかでも、毎年10月から5月末までの期間限定でしかオープンしないことから「幻のラーメン店」と称される中華そば処「琴平荘」（食べログ3.72）が監修した至高の一杯だ。もともとは旅館でありながら、閑散期を支えるために始めたラーメンが口コミで瞬く間に評判を呼び、現在では多い時で3時間待ちの行列ができるほど全国からファンが詰めかける唯一無二の名店である。人々を惹きつけてやまない最大の理由は、一切の妥協を許さない「麺と出汁」の調和にある。今回のコラボでもそのこだわりが活きており、すっきりとした醤油スープをベースに、煮干しの芳醇な香りと鶏の奥深い旨みが繊細に引き立つ、上品で洗練された味わいに仕上がっている。
※販売予定総数38万食が完売次第終了。
※お持ち帰り対象外。
※本商品は監修元で提供される商品とは異なる。
「SUSHIRO Cafe」では、「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに年間約50種類の新作スイーツを提供している。今回はスシロー商品開発部に在籍する、経験豊かな4名の専属パティシエ（月輪ひかり氏、作田潤一氏、佐藤真衣子氏、内平愛理氏）が最新のトレンドと技術を駆使し、試行錯誤を経て開発した渾身のパフェが登場した。
■プリンアラモードパフェ
価格：税込380円〜
販売期間：2026年6月15日（月）〜6月30日（火）
特徴・こだわり：プリンアラモードをイメージした、昭和レトロな雰囲気が漂う見た目も最高にかわいい新作パフェだ。卵のコクと昔懐かしい優しい甘みをしっかり楽しめる「固めのプリン」を主役に据え、ホイップクリームや色鮮やかなフルーツを贅沢にトッピングしている。パティシエたちの自由な発想とこだわりが細部まで息づく、食後に絶対に外せない一品だ。
※販売予定総数18万食が完売次第終了。
※お持ち帰り対象外。
まとめ：本日スタート！数量限定なのでスシローへ急げ！
コスパ抜群の「ジャンボとろサーモン」や「倍切り！うなぎの蒲焼き」をはじめ、名店監修の「鶏醤油ラーメン」、レトロな「プリンアラモードパフェ」にいたるまで、お寿司からサイドメニュー、スイーツまで幅広く網羅された今回のラインナップ。
いずれのフェア商品も「販売予定総数が完売次第終了」の数量限定となっているため、ぜひお早めにお近くのスシローへ足を運んで、このおいしさを体験してみてほしい。
※店舗によって価格が異なる。
※各店舗の販売状況や価格は、公式アプリまたは公式ホームページで確認できる。
※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外。
※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りを実施していない。
【写真】おいしそう…！スシローの倍切り！うなぎの蒲焼き
「ジャンボとろサーモン」や「倍切りうなぎ」をはじめ、一皿でさまざまなネタを楽しめる多彩な食べ比べメニュー、さらにラーメンファン大注目の名店監修の一杯まで、その魅力を徹底的にレポートしていく。
まずは、今回の感謝祭の最大の目玉ともいえる、お値段そのままで大満足のボリュームを楽しめる寿司メニューから紹介する。
価格：税込110円〜
販売期間：2026年6月15日（月）〜6月30日（火）
特徴・こだわり：今回のフェアのメインを飾る一皿であり、なんと税込110円〜という破格の安さで登場する。脂のりが抜群のハラス部分を使用しており、一口食べると、とろけるような脂の甘みが口いっぱいに広がる。大満足の食べごたえあるジャンボサイズでお得に楽しめる、まさに感謝祭を象徴するメニューだ。
※販売予定総数361万食が完売次第終了。
■倍切り！うなぎの蒲焼き
価格：税込180円〜
販売期間：2026年6月15日（月）〜6月30日（火）
特徴・こだわり：こだわりのうなぎの蒲焼きがお値段据え置きのまま、通常の約2倍に相当する「倍切り」仕様で登場する。ボリューム満点なだけでなく、調理工程にも並々ならぬこだわりが詰まっている。なんと全長100メートル以上という巨大な専用レーンを使い、しっかりとした蒸し作業を行うことで余分な脂を落とし、旨さを限界まで凝縮。そこからスシローオリジナルの特製蒲焼きだれを幾度も重ねて数回焼き上げることで、香ばしくふっくらとした仕上がりを実現している。たれの味とうなぎ本来の旨みが絶妙に調和した贅沢な一皿だ。
※販売予定総数242万食が完売次第終了。
さらに、人気の組み合わせを一皿で楽しめるお得な盛り合わせや、素材の良さをダイレクトに味わえる注目の寿司メニューを紹介する。
■アボカドオニオンマヨ3貫盛り
価格：税込260円〜
販売期間：2026年6月15日（月）〜6月30日（火）
特徴・こだわり：サーモン、えび、生ハムという定番かつ大人気の3ネタを、相性抜群のアボカド、オニオンスライス、マヨネーズと合わせて楽しむ創作すしの食べ比べセットだ。各ネタの塩味や食感に、アボカドマヨのコクとオニオンのさっぱり感が絶妙なバランスで折り重なる。
※販売予定総数62万食が完売次第終了。
■肉のチーズマヨ炙り3貫盛り
価格：税込200円〜
販売期間：2026年6月3日（水）〜6月30日（火）
特徴・こだわり：ジューシーなグリルチキン、脂の旨みが広がる牛塩カルビ、こだわりのハンバーグという肉すし3種を盛り合わせ、相性抜群のチーズマヨをかけて直火で炙った、ガッツリ派にうれしい一皿だ。
※販売予定総数55万食が完売次第終了。
■サラダ3貫盛り
価格：税込120円〜
販売期間：2026年6月15日（月）〜6月30日（火）
特徴・こだわり：幅広い世代に愛される定番のサラダ軍艦3種を一皿で贅沢に食べ比べできる、圧倒的お得感のある一皿だ。かにカマとマヨネーズのコクがたまらない「かに風サラダ」、店内でボイルしてマヨネーズと和えた甘みが際立つ「コーン」、ツナの旨みをしっかり感じられる「ツナサラダ」がセットになっており、120円〜という価格設定は破格の一言だ。
※販売予定総数55万食が完売次第終了。
■貝づくし5貫盛り
価格：税込680円〜
販売期間：2026年6月15日（月）〜6月30日（火）
特徴・こだわり：5種類の貝を一皿に集めた、貝好きにはたまらない贅沢な盛り合わせだ。ほどよい歯ごたえと磯の香りを海苔と共に味わう「タイラギ貝」、爽やかな風味に酸味がマッチした「大赤貝 梅しそかつお」、プリッとした食感に甘だれが絡む「ボイルはまぐり 甘だれがけ」、コリコリ食感が心地よい「天然つぶ貝」、帆立の旨みと香ばしさが堪能できる「蒸し帆立貝柱 焦がし醤油」が並ぶ。それぞれの異なる食感や磯の風味は非常にクオリティが高く、お寿司としてはもちろん、お酒のつまみとしてもじっくり楽しめる一品だ。
※販売予定総数27万食が完売次第終了。
※お持ち帰り対象外。
■天然あかすえび包み
価格：税込120円〜
販売期間：2026年6月15日（月）〜6月30日（火）
特徴・こだわり：天然のあかすえびを贅沢に「包み」スタイルで味わう注目の一皿だ。包みだからこそ、あかすえびならではのねっとりとした極上の食感と、濃厚な甘みがダイレクトに口の中へ広がる。えび好きなら絶対に見逃せない仕上がりだ。
※販売予定総数32万食が完売次第終了。
※お持ち帰り対象外。
■特大えび天巻 特製マヨソースがけ
価格：税込450円〜
販売期間：2026年6月15日（月）〜6月30日（火）
特徴・こだわり：店内でサクサクに揚げた頭付きの特大えび天を贅沢に使用した、豪快でボリューム満点な巻き寿司だ。存在感抜群のえび天巻に、コクと甘みが絶妙な特製マヨソースをかけることで、全体が見事に一体感のある味わいへとまとめ上げられている。
※販売予定総数10万食が完売次第終了。
※お持ち帰り対象外。
続いてはお寿司のお供にふさわしい、至高のサイドメニューだ。店内揚げのユニークな新作から、毎回大好評の「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズから、ラーメンファンがざわめく驚きの名店が登場した。
■モッツァレラチーズ天ぷら 塩はちみつがけ
価格：税込300円〜
販売期間：2026年6月15日（月）〜6月30日（火）
特徴・こだわり：スシローのサイドメニューに、普段の通常営業では扱っていない特別な味付けを施した新作が登場した。店内でサクサクに揚げたモッツァレラチーズの天ぷらに、「塩」と「はちみつ」を合わせて提供する。一口食べると中からチーズがとろりとあふれ出し、はちみつの甘さと塩味がよく合う一品に仕上がっている。
※販売予定総数46万食が完売次第終了。
※お持ち帰り対象外。
※はちみつを使用している。
■「琴平荘」監修 煮干し香る 鶏醤油ラーメン
価格：税込480円〜
販売期間：2026年6月15日（月）〜6月30日（火）
特徴・こだわり：ラーメン王国・山形県のなかでも、毎年10月から5月末までの期間限定でしかオープンしないことから「幻のラーメン店」と称される中華そば処「琴平荘」（食べログ3.72）が監修した至高の一杯だ。もともとは旅館でありながら、閑散期を支えるために始めたラーメンが口コミで瞬く間に評判を呼び、現在では多い時で3時間待ちの行列ができるほど全国からファンが詰めかける唯一無二の名店である。人々を惹きつけてやまない最大の理由は、一切の妥協を許さない「麺と出汁」の調和にある。今回のコラボでもそのこだわりが活きており、すっきりとした醤油スープをベースに、煮干しの芳醇な香りと鶏の奥深い旨みが繊細に引き立つ、上品で洗練された味わいに仕上がっている。
※販売予定総数38万食が完売次第終了。
※お持ち帰り対象外。
※本商品は監修元で提供される商品とは異なる。
「SUSHIRO Cafe」では、「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに年間約50種類の新作スイーツを提供している。今回はスシロー商品開発部に在籍する、経験豊かな4名の専属パティシエ（月輪ひかり氏、作田潤一氏、佐藤真衣子氏、内平愛理氏）が最新のトレンドと技術を駆使し、試行錯誤を経て開発した渾身のパフェが登場した。
■プリンアラモードパフェ
価格：税込380円〜
販売期間：2026年6月15日（月）〜6月30日（火）
特徴・こだわり：プリンアラモードをイメージした、昭和レトロな雰囲気が漂う見た目も最高にかわいい新作パフェだ。卵のコクと昔懐かしい優しい甘みをしっかり楽しめる「固めのプリン」を主役に据え、ホイップクリームや色鮮やかなフルーツを贅沢にトッピングしている。パティシエたちの自由な発想とこだわりが細部まで息づく、食後に絶対に外せない一品だ。
※販売予定総数18万食が完売次第終了。
※お持ち帰り対象外。
まとめ：本日スタート！数量限定なのでスシローへ急げ！
コスパ抜群の「ジャンボとろサーモン」や「倍切り！うなぎの蒲焼き」をはじめ、名店監修の「鶏醤油ラーメン」、レトロな「プリンアラモードパフェ」にいたるまで、お寿司からサイドメニュー、スイーツまで幅広く網羅された今回のラインナップ。
いずれのフェア商品も「販売予定総数が完売次第終了」の数量限定となっているため、ぜひお早めにお近くのスシローへ足を運んで、このおいしさを体験してみてほしい。
※店舗によって価格が異なる。
※各店舗の販売状況や価格は、公式アプリまたは公式ホームページで確認できる。
※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外。
※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りを実施していない。