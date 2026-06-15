M!LK吉田仁人、事務所社長にアポなしで“直談判”の過去明かす マネージャーからは「事務所に入って一番怒られた」
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの吉田仁人（26）が12日、グループの公式YouTubeチャンネルに登場。「吉田仁人の歴史！ダンス少年はなぜ『吉田』になってしまったのか！」と題し、メンバーの4人を迎えて、自身の幼少期から現在までのさまざまなエピソードを明かした。
【動画】事務所社長にアポなしで“直談判”の過去を明かした吉田仁人
中学時代は芸能活動のために地元・鹿児島と東京を飛行機で往復していたという吉田は、15歳の頃に上京を視野に入れ、（事務所の）「社長にアポなし訪問」を行ったと告白。
当時新人部だった吉田は「『社長いますか』って言って。『上京しようと思うんですよ。僕、3部に行きたいんですよね』って言って」と社長に“直談判”した結果、当時のマネージャーには「事務所に入って一番怒られた」と言うも、無事に入ることができたと明かし、それを聞いていたメンバーも「行動力やな〜」と感嘆していた。
当時、吉田がマネージャーから怒られていたことは、ほかのメンバーもよく覚えていると証言。吉田は「でも後悔はしていない。けどやめた方がいい、絶対」と呼びかけた。
この話を受け吉田の“行動力”をメンバー全員が絶賛。塩崎太智（※崎=たつさき、25）からは「絶対自分から告白するタイプやろ！」と質問が飛ぶも、「それだけはしてこなかった…」と苦笑いし、4人からは笑いが起こっていた。
【動画】事務所社長にアポなしで“直談判”の過去を明かした吉田仁人
中学時代は芸能活動のために地元・鹿児島と東京を飛行機で往復していたという吉田は、15歳の頃に上京を視野に入れ、（事務所の）「社長にアポなし訪問」を行ったと告白。
当時、吉田がマネージャーから怒られていたことは、ほかのメンバーもよく覚えていると証言。吉田は「でも後悔はしていない。けどやめた方がいい、絶対」と呼びかけた。
この話を受け吉田の“行動力”をメンバー全員が絶賛。塩崎太智（※崎=たつさき、25）からは「絶対自分から告白するタイプやろ！」と質問が飛ぶも、「それだけはしてこなかった…」と苦笑いし、4人からは笑いが起こっていた。