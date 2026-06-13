バレー男子日本代表が開幕3連勝！地元・中国に3−1勝利 盒桐が21得点で2戦連続チーム最多【ネーションズリーグ】
■バレーボール ネーションズリーグ2026 男子予選ラウンド 日本 3ー1 中国（日本時間13日、中国）
【一覧】バレーボール『ネーションズリーグ』 女子は開幕無傷の4連勝、男子は世界1位ポーランド撃破 第3週は日本“大阪”開催
世界TOP18チームが参戦しているバレーボールネーションズリーグで、24年以来2大会ぶりの表彰台を目指す男子日本代表（世界ランク6位）は、地元・中国（同31位）に3ー1（25ー23、25ー22、20ー25、25ー21）で勝利し、開幕3連勝とした。
スタメンはキャプテンの石川祐希（30）、セッターに深津英臣（36）、オポジット・西田有志（26）、アウトサイドヒッターに郄橋藍（24）、ミドルブロッカーに小野寺太志（30）、エバデダン ラリー（25）、リベロは山本智大（31）の初戦のウクライナ戦と同じメンバーが名を連ねた。
日本は第1セット、序盤で3連続失点と中国にリードされるも、西田のバックライトなどで逆転に成功。その後は石川や郄橋藍などのバック攻撃で得点を重ねた。最後は石川が渾身のスパイクを相手コートに叩きこみ25ー23で先取した。
第2セット、郄橋藍のスパイクや小野寺のブロックで得点を重ねると、中盤では郄橋藍が連続サービスエースで流れを引き寄せた。終盤、西田がブロックで止められるなど、最大6点差を1点差にまで詰め寄られたが、なんとか振り切り25ー22で2セットを連取した。
第3セットは序盤でまさかの7連続失点と苦しい立ち上がりの日本。サーブで狙われた石川を外し、富田将馬（28）、さらに永露元稀（30）と宮浦健人（27）を投入するもなかなか、流れを変えることができず20−25でセットカウントを2ー1とした。
地元の応援に後押しされた中国の勢いを止めたい日本だが、中盤、サーブで崩され、4連続失点。中国に2点のリードを許すも、日本も小野寺がサーブで崩し、17−14と逆転に成功した。日本は中国のサーブに苦戦したが、要所で郄橋藍が決めきり勝利した。
次戦は日本時間14日午後9時からスロベニア（同5位）と対戦する。
※世界ランキングは試合前時点
ネーションズリーグは五輪と世界バレーに並ぶバレーボールの世界三大大会の一つ。男女共に世界のトップ18チームが集結し、最強国を決める。予選ラウンドは各チーム12試合を戦い、開催国と上位7チームの計8チームが決勝ラウンドへ進出。トーナメント形式で優勝チームを決定する。
【日本の得点（上位）】
郄橋藍 21点
石川 12点
西田 9点
小野寺 9点
【男子日本代表 日程＆結果】※日本時間
■予選ラウンド第1週：中国（臨沂）
6月10日（水）〇3ー0 ウクライナ
6月12日（金）〇3ー2 ポーランド
6月13日（土）〇3ー1 中国
6月14日（日）21時00分〜 vsスロベニア
■予選ラウンド第2週：フランス（オルレアン）
6月24日（水）20時30分〜 vsセルビア
6月27日（土）00時00分〜 vsイラン
6月28日（日）00時00分〜 vsアメリカ
6月29日（月）00時00分〜 vsフランス
■予選ラウンド第3週：日本（大阪）
7月15日（水）19時20分〜 vsイタリア
7月16日（木）19時20分〜 vsカナダ
7月17日（金）19時20分〜 vsベルギー
7月19日（日）19時20分〜 vsアルゼンチン
■決勝ラウンド
7月29日〜8月2日：中国（寧波）