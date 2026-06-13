天皇皇后両陛下　フィリピン大統領夫妻を歓迎　宮中晩さん会には悠仁さまが初めてご出席、隣の愛子さまと乾杯も

天皇皇后両陛下は、5月27日、国賓として来日したフィリピンのマルコス大統領夫妻を皇居に迎え、歓迎式典や会見に臨まれました。宮中晩さん会には、悠仁さまも初めて出席し、フィリピンの大臣などと和やかに歓談されました。

大統領夫妻から「ハロハロ」グラスやレシピの贈り物

天皇皇后両陛下は、5月27日、国賓として来日したフィリピンのマルコス大統領夫妻を皇居に迎え、歓迎行事に臨まれました。

日本とフィリピンは今年、国交正常化70周年の節目を迎えます。

歓迎行事では、両陛下が見守られる中、大統領が儀仗隊による栄誉礼を受けました。

続いて、会見に臨まれた両陛下。

陛下は、節目の年に「国賓としてお招きできることを大変うれしく思っている」と伝えられました。

会見の最後に贈り物の交換が行われ、大統領夫妻からは、フィリピンで人気のスイーツ「ハロハロ」のグラスとレシピなどが贈られました。

ハロハロは、以前の面会の際、話題に上っていたといいます。

陛下は、14歳の時、オーストラリアに向かう途中でフィリピンの空港に立ち寄ったことに触れ、「外国の地に足を踏み入れたのは、フィリピンが最初なんです」と伝えられました。

また、フィリピンでの和食人気も話題になり、お見送りの際には大統領夫人がお寿司をかたどった小物を見せると、笑顔が広がりました。

宮中晩さん会に悠仁さまが初出席

夜には、両陛下主催の宮中晩さん会が行われました。

晩さん会には両国の閣僚や関係者が招待され、秋篠宮ご夫妻をはじめ、愛子さまや佳子さまなど、皇族方がご出席。

大学2年生の悠仁さまもタキシード姿で初めて出席されました。

陛下はあいさつで「両国の間には、過去に苦難の時期もありましたが、戦後、我が国が平和国家として歩み始めて以来、多くの先人たちが、両国間の相互理解と信頼を育むために努力を積み重ねてきました」と戦争の歴史に触れたうえで、「日本・フィリピン両国が、海でつながる親しい隣国として、今後も緊密な交流を続け、平和で可能性にあふれる未来を共に織りなし、繁栄していくことを期待いたします」と述べられました。

シャンパンで乾杯が行われ、悠仁さまはジンジャーエールで、フィリピンの大臣や愛子さまと乾杯されました。

晩さん会では、日本の食材を楽しんでほしいという両陛下の意向で、押し寿司など和食の前菜が提供されました。

悠仁さまはほとんど通訳を介さずに、ご自身の大学生活や、フィリピンの伝統料理などについて英語で歓談されたということです。

お別れの挨拶 御所では初めて

2日後の5月29日、両陛下はマルコス大統領夫妻をお住まいの御所に招き、お別れの挨拶をされました。

これまで、両陛下が国賓の宿泊先を訪ねるのが慣例でしたが、より親密に話をしたいというお考えを踏まえ、初めて御所で行われました。

陛下は「現在、両国が素晴らしい関係を築いていることをうれしく思います」と伝えられたということです。

（「皇室ご一家」6月7日放送）