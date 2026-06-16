6月12日（金）の『しくじり先生俺みたいになるな!!』では、実業家でインフルエンサーの岸谷蘭丸による授業「絶滅したネアンデルタール人に学ぶAIとの向き合い方」後半戦が放送された。授業では、ネアンデルタール人の「狭いコミュニティのせいでコミュニケーションの能力が磨かれなかった」「コミュニティに依存し、情報共有が皆無だった」というしくじりから、岸谷は現代のAI時代を生き抜く対処法として「面倒臭いと思っても会