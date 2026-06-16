徳島県板野町で、撮影機能付きのドローンを複数回飛行させ、近隣に住む夫婦を撮影したとして、69歳の無職の男が逮捕されました。男は「何も話すことはありません」と供述しているということです。 県の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、徳島県板野町に住む無職の男（69）です。 警察よりますと、男はおととし7月から去年12月にかけて、7回にわたって、近くに住む男性（70代）に対し、撮影機能付きのドローン