13日、北海道の「赤い羽根共同募金」を運営している団体・北海道共同募金会において少なくとも1億円の寄付金が使途不明になっている事が報道された。 関連記事：4年間で1000万円超を勤務先から着服した経理担当の30代女「夫の暴力」と説明も信憑性は…【裁判傍聴記】 同会によると、着服したのは当時、北海道共同募金会の会計責任者でもあった事務局長で、今年2月に札幌国税局の強制調査で発覚した。同会はホームペ