11日、神奈川県相模原市の河川敷で高校三年生の女子生徒（17歳）が倒れているのが発見され死亡が確認された。 報道によると犯人は殺された女子生徒の元交際相手の男性で、復縁を断られたことからトラブルになり首を絞めて犯行に及んだとみられている。 犯行現場は明らかにされていないが、「相模原市南区の河川敷」とされている。 関連記事：「やらなければお前の家族や友だちを殺す」“栃木少年強殺団”を相模原の不良はど