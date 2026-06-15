フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』で声優を目指した女性を取材した「声優になりたくて2」（2024年6月放送）。一度は夢を諦めかけた元公務員の井上彩さん（当時31歳）は、番組放送後の反響に励まされ、再び夢を追うことを決めた。2年後の今は、声優業界の厳しさを体感しているという。実際、その厳しさについて、井上さんと、井上さんが所属する事務所の代表・佐藤壮さんにも話を聞いた。◆先輩の領域を