アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、トランプ大統領は「イランとの合意が成立した」と発表しましたが、この先、ナフサ不足はどうなるのか。 【写真を見る】ナフサ不足の“目詰まり”どこで？資材が入らず倒産した会社も 供給ルートを遡り調べると… 様々な業界が苦しむ中、国は「目詰まり」が起きていると繰り返し説明しています。では、一体どこで起きているのでしょうか。（大石邦彦アンカーマン6