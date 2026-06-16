福岡県弁護士会は北九州市の弁護士（61）を業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。この弁護士は「処分については真摯に受け止める」と話しているという。【映像】弁護士がロウソクの火で探し物→被告の家が全焼2021年8月、国選弁護人として弁護士が訪れたのは、自身が担当する被告の自宅。刑事事件で拘留中だった被告から「自宅にある本や寝具を差し入れてほしい」と鍵を預かり、訪問した。しかし室内が薄暗く視界が悪かっ