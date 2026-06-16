スウェーデンのグレアム・ポッター監督サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は14日（日本時間15日）、グループFの2試合が行われた。日本が強豪オランダに2-2で引き分けた一方、スウェーデンはチュニジアに5-1で大勝した。試合後、スウェーデンのグレアム・ポッター監督は、自身を襲った予想外の事態に困惑している。ヤシン・アヤリの2ゴールやエースのアレクサンデル・イサクのゴールなどで大勝したスウェーデン。グルー