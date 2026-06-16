サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表は、１次リーグＦ組のオランダ戦（１４日、ダラス）から一夜明けた１５日、先発組が米テネシー州ナッシュビルの宿舎でリカバリー調整を行った。その後、多くの選手がナッシュビル近郊の練習施設を訪れた中、オランダ戦で左膝付近を痛めて負傷交代したＭＦ久保建英（２５）＝レアル・ソシエダード＝は、リカバリー組を除く公開された冒頭約３０分の練習で姿はなかった。日本サッカ