600ｍも女性につきまとい…６月12日の朝９時半ごろ、警視庁立川署から送検される容疑者たちの先頭で姿を現した若い男。顔を写されたくないのだろう。他の容疑者たちが普通に歩いていくなかで一人、ずっと下を向いて歩いている。その歩みは遅く、後ろを歩く男性も少し怪訝な表情。のろのろと歩く若い男のその姿は、自らの取り返しのつかない行為に大きなショックを受けているようにも見えた──。６月10日に警視庁はバドミントンの