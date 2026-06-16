作家の乙武洋匡さんが2026年6月15日、サッカー日本代表・ディフェンダーの伊藤洋輝選手の「眉毛」をめぐる説明を行った。「もしかしたら『伊藤洋輝 眉毛』と検索している方がいらっしゃるかも」日本代表は同日、FIFAワールドカップ2026北中米大会・1次リーグF組の初戦で、欧州の強豪・オランダと対戦した。後半に点を取り合うも、残り時間わずかのタイミングで同点ゴールが決まり、2対2で引き分けた。熱い戦いを終えた15日朝、乙武