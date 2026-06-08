米国市場データ ＮＹダウは695ドル安と反落 （6月5日）
― ダウは695ドル安と反落、米雇用統計が市場予想を上回る伸びで利上げ観測強まる ―
ＮＹダウ 50866.78 ( -695.15 )
Ｓ＆Ｐ500 7383.74 ( -200.57 )
ＮＡＳＤＡＱ 25709.43 ( -1121.53 )
米10年債利回り 4.530 ( +0.052 )
ＮＹ(WTI)原油 90.54 ( -2.50 )
ＮＹ金 4365.3 ( -139.7 )
ＶＩＸ指数 21.51 ( +6.11 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 64025 ( -2645 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 64015 ( -2655 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 50866.78 ( -695.15 )
Ｓ＆Ｐ500 7383.74 ( -200.57 )
ＮＡＳＤＡＱ 25709.43 ( -1121.53 )
米10年債利回り 4.530 ( +0.052 )
ＮＹ(WTI)原油 90.54 ( -2.50 )
ＮＹ金 4365.3 ( -139.7 )
ＶＩＸ指数 21.51 ( +6.11 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 64025 ( -2645 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 64015 ( -2655 )
※( )は大阪取引所終値比
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