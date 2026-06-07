【娘やめてもいいですか？】在宅ワーク中の私。嫌味交じりでしゃべり続ける母＜第3話＞#4コマ母道場
実の親を「しんどい」と思ってしまう人、いませんか？ 毒親ではないし、育ててもらった恩はあるし、感謝もしている。いざとなれば家族として支えてあげないとな……とも思っているのに、実際に会うと疲れてしまう。今回は、そんな実母との関係に疲れてしまったママのお話です。
第3話 母の嫌味に付き合い続ける日々
【編集部コメント】
アイさんのところに来ては、嫌味を言いまくるお母さん。きっと日頃のストレスを思いっきりぶつけられる相手が、アイさんなのでしょう。本来であればお父さんにその役割を担っていただきたいところではありますが……。アイさんも聞きたくもない小言を延々と聞かされるのは辛いですよね。言いたいことを言い合えない親子関係……。そんな親子、実は珍しくないのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第3話 母の嫌味に付き合い続ける日々
【編集部コメント】
アイさんのところに来ては、嫌味を言いまくるお母さん。きっと日頃のストレスを思いっきりぶつけられる相手が、アイさんなのでしょう。本来であればお父さんにその役割を担っていただきたいところではありますが……。アイさんも聞きたくもない小言を延々と聞かされるのは辛いですよね。言いたいことを言い合えない親子関係……。そんな親子、実は珍しくないのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙