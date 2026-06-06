カルディ、自宅で楽しめる「タイごはん6選」公開 “手軽に”ガパオやトムヤム、カオマンガイなど定番グルメ
カルディコーヒーファームが公式インスタグラムにて、「おうちで手軽に！KALDIタイごはん6選」を紹介している。
【写真】自宅で簡単に！カルディが紹介「タイごはん6選」
世界の食材や季節のおすすめ商品を紹介する同アカウント。今回は投稿で「ハーブやスパイスの爽やかな香りが食欲をそそるタイ料理」と切り出し、「爽やかなホーリーバジルと唐辛子の辛さがたまらないガパオライスや、ほんのり酸味の効いた甘辛いパッタイなど、やみつきになるタイの定番グルメが盛りだくさん！」「お買物の参考にぜひ保存してご覧ください◎」と案内した。
1つ目は、「ロイタイ ガパオペースト」。爽やかなホーリーバジルと唐辛子のクセになる辛さが特徴で、本格的なガパオライスが手軽に楽しめる。
2つ目は、「ロイタイ カオソーイカレースープ」。タイ北部名物のカレースープとなっている。
3つ目は、「ロイタイ トムヤムスープ」。世界3大スープの一つとも言われるタイの定番。酸味と辛みの絶妙なバランスが特徴。
4つ目は、「ガオガオ ベトナムライスペーパー」。好みの具材を包んで手軽に楽しめるアイテム。
5つ目は、「スータイ カオマンガイセット」。鶏肉と一緒に炊き込むだけで、本場のカオマンガイを再現できる人気のセットとなっている。
6つ目は、「スータイ パッタイセット（タイ風焼きそば）」。ほんのり酸味が効いた甘辛い味わいがやみつきになるタイ風焼きそば。
なお、商品の取り扱い状況は店舗により異なる。現在の価格は店頭またはオンラインショップで要確認。
【写真】自宅で簡単に！カルディが紹介「タイごはん6選」
世界の食材や季節のおすすめ商品を紹介する同アカウント。今回は投稿で「ハーブやスパイスの爽やかな香りが食欲をそそるタイ料理」と切り出し、「爽やかなホーリーバジルと唐辛子の辛さがたまらないガパオライスや、ほんのり酸味の効いた甘辛いパッタイなど、やみつきになるタイの定番グルメが盛りだくさん！」「お買物の参考にぜひ保存してご覧ください◎」と案内した。
2つ目は、「ロイタイ カオソーイカレースープ」。タイ北部名物のカレースープとなっている。
3つ目は、「ロイタイ トムヤムスープ」。世界3大スープの一つとも言われるタイの定番。酸味と辛みの絶妙なバランスが特徴。
4つ目は、「ガオガオ ベトナムライスペーパー」。好みの具材を包んで手軽に楽しめるアイテム。
5つ目は、「スータイ カオマンガイセット」。鶏肉と一緒に炊き込むだけで、本場のカオマンガイを再現できる人気のセットとなっている。
6つ目は、「スータイ パッタイセット（タイ風焼きそば）」。ほんのり酸味が効いた甘辛い味わいがやみつきになるタイ風焼きそば。
なお、商品の取り扱い状況は店舗により異なる。現在の価格は店頭またはオンラインショップで要確認。