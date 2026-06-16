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「今までは日本がゼロじゃない」宮迫博之がW杯の優勝予想に言及

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ウエストランドの井口浩之が16日、YouTubeの動画でW杯について語った
  • 優勝予想について「今は日本がゼロじゃないんで」と強調
  • 「優勝予想も言いづらくなっているんですよ」と考えを巡らせていた
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