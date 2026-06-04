今回紹介するのは、Threadsに投稿された、パソコンまわりで起きた猫ちゃんとの微笑ましい攻防。どこからか聞こえてくる音に「何の音？」と思った投稿主さん。確認してみると、まさかの場所で気持ちよさそうに寝ようとしている先客がいたみたいです。

投稿はThreadsにて4.0万回表示され、3,741件のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。

【動画：『何の音かと思ったら…』気持ちよさそうに眠っていた猫→『体の下』には……微笑ましすぎる瞬間】

キーボードの上で堂々とお昼寝

今回、Threadsに投稿したのは「になつまどどら」さん。登場したのは、猫のどどらちゃんです。

キーボードからデスクの上にかけて、のびのびと体を預けていたどどらちゃん。ふっくらした背中をモニターに向け、気持ちよさそうに寝ていたようです。目を閉じた表情はなんとも穏やか。どうやら、パソコン前をお昼寝スポットに決めたようです。

ところが、どどらちゃんの体の下にはパソコンのキーボードが。キーが押され続け、「ポポポポ…！」という連打音が響き渡っていた模様。どどらちゃんとしては、「ちょうどいい場所を見つけただけですけど？」とでも言いたそうですが、ちょっぴりうるさかったかもしれませんね。

毎日乗るけれど、音を出したのは初めて

投稿主さんによると、どどらちゃんがキーボードの上に乗ってくること自体はよくあるのだとか。しかも、どうやら毎日のように乗ってくるそうです。ただ、今回のように音まで鳴らしながら眠ろうとしたのは初めてだったとのこと。あまりに見事な華麗な連打だったため、投稿主さんもしばらくそのまま見守っていたのだとか。

どどらちゃんの様子を見たThreadsユーザーたちからは、「音出したら吹いた（笑）メチゃ気持ちよさそうに寝てる」「えー？でもキーボードは猫が乗るものだしぃ」「かわいすぎるるる～」などの声が多く寄せられていました。

作業を進めたい人間側にとっては、少し困ってしまうキーボード占領事件。しかも、それで怪文書をメールやチャットで送られたら大問題。それでも、こんなに安心しきった寝顔を見せられたら、すぐに退いてもらうのは難しそうです。これも、猫と暮らす幸せのひとつなのかもしれませんね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「になつまどどら」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。