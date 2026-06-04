DREAMS COME TRUEの中村正人（67）が4日、Xを更新。台風6号が接近する中で開催された3日の横浜アリーナ公演における来場率を報告した。

ドリカムは2日の時点で、「台風6号が接近する予報が出ておりますが、6月3日（水）の横浜アリーナ公演につきましては予定どおり開催致します」と公式サイトでアナウンス。「各交通機関に乱れが生じる可能性があるため、時間に余裕を持ってご来場ください。また、お足元は悪くなる可能性もございますので、くれぐれもお気を付けてご来場ください」と呼びかけ、「なお、6月3日（水）公演のチケットを購入された方で台風による欠航・計画運休などの理由により来場が困難なお客様につきましては、チケットの払い戻しを行います」と説明していた。

予定通り開催された同公演から一夜明け、中村は「運営から報告がありまして、昨日の公演には92%強のお客様のご来場がありました」と伝え、「皆様のご努力に心から感謝いたします」とつづった。また、来場できなかったファンについては「参加が叶わなかったベイビーズの思いはしっかりと受け止めています」とし、「ドリカムはこれからもできるだけライブを続けていきますので、次のチャンスがあればぜひライヴでお会いしましょ」と呼びかけた。