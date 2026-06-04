ANYCOLORが運営するVTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「剣持刀也リアルソロライブ【虚空狂宴】」のグッズ事前販売を、6月4日18時からにじさんじオフィシャルストアにて開始することを発表した。

【画像あり】横浜の定番お土産『横濱ハーバー』とコラボ グッズラインナップ

本ライブは、10月11日にKアリーナ横浜にて開催される剣持刀也のリアルソロライブ。今回ラインナップされたグッズは、ペンライト、Tシャツ、カーディガン、ポーチ付きトートバッグ、マフラータオル、ラバーバンド、にじぱぺっと、にじぱぺライブセット、アクリルスタンド、クリアファイルセット、アロマキャンドル、ランダム缶バッジ、ランダムフォト風カード、剣持ハーバーの全14種類となる。

ペンライトは価格4,500円（税込）で、バイオレットからイエローまで10色に発光する仕様。

Tシャツは全2種で各4,500円（税込）、カーディガンは9,000円（税込）で展開する。

ぬいぐるみ「にじぱぺっと」は1,700円（税込）、専用の衣装やステッカーがセットになった「にじぱぺライブセット」は2,500円（税込）でラインナップ。

また、香りにラベンダーオイルを採用したアロマキャンドルは3,000円（税込）で販売される。

なお、横濱ハーバーとのコラボ商品「剣持ハーバー」（2,000円・税込／5個入）も登場する。定番商品『横濱ハーバー ダブルマロン』をベースに、刻んだ栗を練り込んだ自家製ハーバー餡を薄くやわらかなカステラ生地で包んだマロンケーキとなっている。なお、本商品はにじさんじオフィシャルストアでは取り扱いがなく、会場販売のみとなる。

購入特典として、にじさんじオフィシャルストアにて5,000円（税込）以上を購入した利用者には「虚空狂宴マルチケース」が1点プレゼントされる。あわせて、会場内オフィシャルグッズ販売ブースで5,000円（税込）以上購入した来場者には「インビテーションカード」が1点プレゼントされる。いずれも数量限定で、無くなり次第終了となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）