バレーボール男子日本代表の石川祐希、高橋藍（ルブリン）、西田有志（大阪Ｂ）が４日、都内でネーションズリーグ（ＮＬ、４日開幕）の開幕セレモニーに出席し、ＴＢＳ系のＮＬの応援サポーターを務めるｔｉｍｅｌｅｓｚの原嘉孝とともにトークなどで士気を高めた。

石川は「今日、女子が開幕し、男子ももうすぐ（１０日に）開幕するので、気持ちは高ぶってきています」と引き締めた。西田も「少しずつチームも良くなってきています。中国、フランスでしっかり勝って日本に帰ってきます」と意気込み。藍は「昨季いなかったメンバーもそろっています。ＮＬで表彰台を目指して頑張って行きますので、応援お願いします」と呼びかけた。

「始球式」のコーナーでは西田がつなぎ、藍のトスに石川がスパイクを打ち込む役。中・高でバレーボール経験のある原が相手選手となり、レシーブする設定だったが、石川の“強打”が原の顔面に直撃するハプニングト。石川が慌てて駆け寄り「申し訳なかったです」と謝罪。だが、原はすぐに立ち上がり「いや、もう光栄です。墓場まで持って帰ります。思い出として」と笑顔。世界屈指のスパイクをかみ締めていた。それでも代表チームメートの西田は「（石川）キャプテン、ダメですね」と石川に“説教”。藍は「男子バレー（代表）にようこそ！」と、体を張った原をたたえた。

原が３選手に質問する形式の「トーク」コーナーでは、競技のメンタル面に関する話題からぶっちゃけトークまで披露。原が「エゴサ（エゴサーチ）しますか？」と聞くと、藍は「ファンの皆さんが撮ってくれた写真を見に行くことはあるけど、わざわざ（サーチ）しないですね」と明かした。石川は「時々する」といい「皆さんが何を考えているか、知ることもいいかなと思いまして」と言えば、集まったファンから「え〜！」と意外そうに驚く声が上がった。西田は「僕もしないです。（夜）９時には布団に入っています」とストイックに話した。

今季は２８年ロサンゼルス五輪に向けた重要なシーズン。９月のアジア選手権（福岡）で優勝すれば、最短でロス五輪の出場権をつかむ。ＮＬでは２大会ぶりのメダルで今秋の大一番に弾みをつける。女子はこの日開幕し、世界ランク１３位のフランスに３―１で勝利。男子は１０日に中国でウクライナとの初戦を迎える。ＴＢＳ系では、７月８日の夜７時から地上波生中継で熱戦が放送される。

石川は「いつも応援ありがとうございます。メダル獲得！」と記し「皆さんの応援が僕たちの力になっているので、この力をＮＬの結果で証明できるように頑張って行きたい。今季も皆さんに応援されるようなチームをつくっていきたい」と決意。西田は「僕たちは皆さんもチームメートだと思っている。ぜひ一緒にメダルを取るところや勝つ姿を見届けて頂けたら」。藍は「ほんまに応援ありがとう」と記し「タフな戦いになるが、チームをつくっていく大事な大会になる。皆さんと原さんと一緒に頑張って行きます」と意気込んだ。