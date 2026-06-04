元KSB瀬戸内海放送で現在はフリーアナウンサーの白戸ゆめの（30）が3日までにインスタグラムを更新。横浜赤レンガ倉庫を訪れたことを報告した。

白戸アナは「久しぶりに赤レンガに行った日 一眼で撮ってみたけど、風が爆強のなかおしゃれに撮るのは難しい スカートがモンローしまくって大変だった笑」とコメントし、赤レンガ倉庫での写真を投稿した。

白戸アナは花柄のスカートを着用し、風でスカートがふわりと舞う様子を収めている。

この投稿にフォロワーからは「男の夢が詰まってる」「素晴らしい」「見える！見える」とコメントが寄せられている。

白戸は東京都世田谷区出身。慶大商学部時代にはチアリーダーを経験。卒業後の18年から瀬戸内海放送でアナウンサー兼記者として勤務。21年8月の「FLASH」で初のグラビア。同年9月に退社し、同10月からホリプロ所属でフリーアナウンサー兼グラビアアイドルとして活動。26年4月21日に1st写真集「Lily」を発売。「女子アナ界のNO・1ボディー」と称されることもある。趣味はスポーツ観戦。特技はダンス、カラオケ。サッカー4級審判、スイーツコンシェルジュの資格を持つ。父は元プロテニス選手の白戸仁。身長158センチ。血液型B。