声優・鬼頭明里、プリクラ投稿！『鬼滅の刃』花江夏樹＆下野紘と3ショット
『鬼滅の刃』禰豆子役などで知られる声優の鬼頭明里が2日、自身のXを更新し、同作で共演している炭治郎役の花江夏樹、善逸役の下野紘とのプリクラ写真を投稿した。
【写真】無修正！鬼頭明里＆花江夏樹＆下野紘の衝撃プリクラ
定期的に自撮りや趣味の編み物などを紹介しているが、今回は「うどんヤドンプリクラです」と『ポケモン』フレームの衝撃のプリクラを投稿。『鬼滅の刃』で共演している花江と下野との3ショットで、大はしゃぎしている姿を見ることができる。
鬼頭はアニメ『鬼滅の刃』禰豆子役、『ようこそ実力至上主義の教室へ』堀北鈴音役、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』近江彼方役、『ウマ娘 プリティーダービー』セイウンスカイ役などで知られる人気声優。
【写真】無修正！鬼頭明里＆花江夏樹＆下野紘の衝撃プリクラ
定期的に自撮りや趣味の編み物などを紹介しているが、今回は「うどんヤドンプリクラです」と『ポケモン』フレームの衝撃のプリクラを投稿。『鬼滅の刃』で共演している花江と下野との3ショットで、大はしゃぎしている姿を見ることができる。
鬼頭はアニメ『鬼滅の刃』禰豆子役、『ようこそ実力至上主義の教室へ』堀北鈴音役、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』近江彼方役、『ウマ娘 プリティーダービー』セイウンスカイ役などで知られる人気声優。