台風６号が接近した九州・沖縄では、強風や大雨による人的被害や建物被害が相次いだ。

３日は東海や関東を中心に警報級の大雨となる見込みで、暮らしに影響が広がりそうだ。

読売新聞のまとめでは、九州・山口・沖縄の９県のうち、沖縄、鹿児島両県で計１９人が負傷。２日午後５時現在、鹿児島、宮崎、大分の３県で計約５５０人が避難所に身を寄せている。

気象庁によると、静岡や愛知、三重県などでは３日昼前までに、短時間に大雨をもたらす「線状降水帯」が発生する恐れがある。

国土交通省などによると、３日は関東、東海、東北を中心に高速道路や国道が通行止めになる可能性がある。鉄道では、ＪＲ東海道線や湘南新宿ラインの一部区間などで始発から計画運休を実施する予定だ。空の便は３日、羽田・成田空港発着の便などで日本航空が３２９便、全日空が２８７便の欠航を予定している。

１０００校超が休校

文部科学省によると、２日正午現在、台風６号の影響で、宮崎、鹿児島、沖縄を中心に９都府県の小中高校と特別支援学校など計１１５８校が休校した。宮崎や沖縄など５県の計２７校で、壁、屋根のはがれや落下、雨漏りなどの被害が出た。