「レジェンド神山雄一郎カップ・Ｇ３」（２日、宇都宮）

寺崎浩平（３２）＝福井・１１７期・ＳＳ＝が最終２角７番手からスパートして大外を強襲。先に抜け出した真杉匠（栃木）をゴール前で捉えて、記念初制覇を果たした。地元の期待を背負った真杉は２着。３着には寺崎マークの三谷竜生（奈良）が入った。

関東ＳＳの２段駆けを寺崎が力でねじ伏せた。吉田拓矢（茨城）が真杉−神山拓弥（栃木）を率いて打鐘から猛然とスパート。最終３角付近で真杉が発進も、その外から寺崎が一気に襲いかかる。そして真杉をめがけて脚を伸ばし、ゴール直前で捉えた。「吉田君の掛かりがすごく良くて、真杉君も残すかどうか迷ったと思う。そこで自分たちに展開が向いた」。ゴール直後は右手でガッツポーズ。喜びを爆発させた。

次に控えるＧ１・高松宮記念杯（岸和田）へもつながる快勝だ。「長い距離を踏めた開催。手応えとしてはいいものがあった。宮杯へ向けていい流れを作れたし、弾みをつけられた」と胸を張った。

意外にもこれがＧ３初制覇。「ようやく優勝できた。すごく難しいですね」と胸をなで下ろした寺崎。今後もＳ班らしくトップ戦線の主役として駆け抜ける。