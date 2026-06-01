【球宴ファン投票】セ・リーグ第6回中間発表 遊撃手部門でヤクルト・長岡秀樹が1位浮上 捕手部門でもヤクルトが首位に迫る
NPB(日本野球機構)は1日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第6回中間発表を行いました。
今回の発表でトップに変動が発生。遊撃手部門でこれまで1位につけていた中日・村松開人選手を抜き、ヤクルト・長岡秀樹選手がトップに躍り出ました。その他の部門は上位に変動なし。多くの部門のトップを阪神勢がキープしていますが、捕手部門では2位・古賀優大選手(ヤクルト)が7600票ほどの差で1位・坂本誠志郎選手(阪神)に迫っています。
ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。
▽セ・リーグ ファン投票 第6回中間発表（上位3選手：外野手は5選手）
【先発投手】
1位 郄橋遥人（阪神）70,912票
2位 山野太一（ヤクルト）57,051票
3位 才木浩人（阪神）34,290票
【中継投手】
1位 大勢（巨人）117,638票
2位 星知弥（ヤクルト）52,712票
3位 レイノルズ（DeNA）22,803票
【抑え投手】
1位 キハダ（ヤクルト）131,112票
2位 岩崎優（阪神）56,797票
3位 マルティネス（巨人）45,714票
【捕手】
1位 坂本誠志郎（阪神）69,732票
2位 古賀優大（ヤクルト）62,119票
3位 坂倉将吾（広島）46,763票
【一塁手】
1位 大山悠輔（阪神）149,456票
2位 筒香嘉智（DeNA）51,745票
3位 オスナ（ヤクルト）49,845票
【二塁手】
1位 中野拓夢（阪神）124,018票
2位 牧秀悟（DeNA）67,143票
3位 田中幹也（中日）35,537票
【三塁手】
1位 佐藤輝明（阪神）180,708票
2位 武岡龍世（ヤクルト）53,234票
3位 坂本勇人（巨人）36,014票
【遊撃手】
1位 長岡秀樹（ヤクルト）90,493票
2位 村松開人（中日）88,080票
3位 木浪聖也（阪神）61,004票
1位 森下翔太（阪神）195,340票
2位 度会隆輝（DeNA）90,180票
3位 細川成也（中日）87,805票
4位 増田珠（ヤクルト）77,959票
5位 サンタナ（ヤクルト）65,801票