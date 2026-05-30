大谷翔平が2試合連続となる10号ソロホームラン　3安打の活躍で6年連続8度目の2桁達成　村上宗隆は負傷で途中交代　復帰まで数週間か

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が第10号ホームランを含む、3安打の大活躍。

一方、シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆選手（26）はアクシデントで途中交代となりました。

前の試合では二刀流で先発し、先頭打者ホームランを放っていた大谷選手。

きょうは第2打席、低めのスプリットを捉えると鋭い打球がライトフェンスを越えていきました。

今シーズン3度目となる2試合連続のホームラン。

節目の今シーズン第10号で6年連続の2桁ホームランを達成しました。

大谷選手は続く第3打席でもセンター前へ運び、5試合ぶりとなるマルチヒットをマークすると…さらに勢いは止まりません。

第4打席でも快音を響かせ、きょう3安打の大活躍！

一時の不振を完全に抜け出し、好調なバッティングをキープしました。

トロント・ブルージェイズの岡本和真選手（29）は、サードの守備でみせました。

三遊間を抜けようかという当たりに横っ飛びでくらいつき、アウトにしてみせました！

ダブルプレーにこそなりませんでしたが、華麗な守備でチームをもり立てました。

さらにバットでも、第3打席に2試合ぶりとなる第12号ホームラン。

攻守にわたる岡本選手の活躍で、ブルージェイズが逆転勝利です。

一方、きのうの時点でホームラン、打点のリーグ2冠につけていたホワイトソックスの村上選手。

3回の第2打席にアクシデントが発生しました。

ダブルプレーを逃れようと1塁に全力疾走した直後、右太ももの裏を抑え、顔をしかめました。

ベナブル監督は「復帰まで数週間はかかりそう」と話し、あすMRI検査を受ける予定だということです。