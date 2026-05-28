女優・グラビアアイドルの寺本莉緒(24)がこのほど、自身のインスタグラムを更新。今年4月1日に発売した2nd写真集「RIO」(講談社)から、オフショット写真を投稿した。



【写真】圧倒的な膨らみ！圧巻スタイルに視線が集中

寺本は2001年生まれ、広島県出身。「ミスマガジン2018」で「ミスヤングマガジン」を受賞し、グラビア活動をスタートした。女優としても「サンクチュアリ―聖域―」(Netflix)やNHK連続テレビ小説「おむすび」など話題作に出演している。



寺本は「オーストラリアの思い出たくさん出てきた」と題して写真を複数枚投稿。自身約5年ぶりのグラビア写真集となった同作の撮影地・オーストラリアの海や街で撮影された、開放的な姿で膨らみが目に飛び込んでくる大胆なオフショット写真を披露した。続けて「写真集撮ったの今年の1月なんだよ 発売とんでもなく早いよね」と撮影の裏話も明かし、「早くまた行きたいなぁ」とつづっていた。



この投稿にファンからは「グラビア復活してくれて有難うございます」「生きる希望が見えた！」「たまりませんっ！」といった声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）