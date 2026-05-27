発生から１日が経過し、どこの家庭でも起こりうる家族間トラブルだったことが判明した巨人・阿部慎之助前監督の暴行事件。だが、世間が事の真相を掴みきれない中、巨人フロントはたった半日で事実上の解任に踏み切った。その判断を疑問視する声はチーム内からも出ているという。

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【写真】釈放直後の阿部慎之助前監督の姿をキャッチ！ 電子タバコを手にして不安げな表情で車を降りてきた

いくらなんでも非情すぎやしないか

「チームとしても個人としても、（阿部）監督に対して思うことはたくさんあるけど、チームとして前を向いて頑張ろうということだったし、僕もプレーヤーである以上、気持ちは変わらない。今までと変わらず、しっかり明日に備えてやりたいです」

阿部慎之助前監督

シーズン半ばで監督が電撃辞任するという激動の一日となった５月26日。ソフトバンク戦後、報道陣に囲まれた坂本勇人は、このように騒動を振り返った。球団関係者は、坂本の胸中をこう推し量る。

「これまで女性問題や申告漏れなど、散々不祥事を起こしてきた坂本に、阿部さんを批判できるわけがない。『なんでこんなことで功労者が即切られなければならなかったんだ』という思いなのではないかと思います」

実際、チーム内では事実上の阿部更迭を決めた山口寿一オーナーを批判する声も出ているという。

「いくらなんでも非情すぎるのではないか、と。阿部さんの昭和式スポ根指導に賛否両論あったのは事実ですが、２軍時代に目をかけてもらった選手を中心に、慕っている選手は多い。坂本もその１人で、この２年、阿部さんとの信頼関係があったからこそ現役を続けてきたとも言われています」（同）

「ひとまず謹慎という判断があっても良かった」の声も

なぜ山口オーナーの決断に不満が渦巻くのかと言えば、今回の一件は蓋を開けてみれば、そこまでの大事件ではなかったからだ。確かに「逮捕」という重い事実はあった。だが、数時間で釈放されたのもまた事実。その逮捕も、長女が安易にChatGPTに頼ってしまった結果、児童相談所が介入することになり、その児相に対し、気が動転していた長女が“盛った”内容で被害を申告したことが影響した可能性があることが分かってきた。つまり、不運が重なって大騒動へと発展してしまったのである。

「もちろん暴力は体罰はいけない。でも、家庭内で妻や子どもと諍いになり、カッとなってしまうことなんて、誰の身にも起こりうることです」（同）

そんな同情論がチーム内で起きる中、山口氏の対応は毅然としていた。逮捕から半日で阿部氏に会見を開かせ、辞任を公表。その４時間後には、自身も会見に応じた。そこで、阿部氏が逮捕・釈放された25日夜のうちに橋上秀樹氏へ監督代行を依頼していたことを明かした。さらに、報道陣から「今後、阿部監督と球団との関わりはどうなるのか」と問われ、「当分何もない」とも答えている。

こうした判断に対し、チーム内では「功労者に対して情はないのか」「ひとまず謹慎という判断があっても良かったのではないか」との声が渦巻いているという。そうした議論の中で名前が挙がるのが、21年に日本ハムから移籍し、２年間巨人でプレーした後、中日に再移籍して昨年引退した中田翔氏だ。

山口オーナーは「ぶれていない」

「あの時、日本ハムで暴行事件を起こした中田を、巨人は事情を知った上で受け入れたわけでしょう。中田は逮捕こそされなかったが、暴行の内容としては阿部さんのケースより重かったはず。ダブルスタンダードではないか、という声です」（同）

一方、読売関係者は「山口オーナーの姿勢は一貫しています」と山口氏を擁護する。

「中田移籍は、山口オーナーの預かり知らないところで決まった話でした。あの時、山口さんは、日本ハム監督だった栗山英樹さんと勝手に移籍話を進めた原さんに対し、裏で『原のおごりだ』と怒り心頭だった。もし事前に原さんが山口さんへ相談していれば、絶対に反対していた案件だったはずです」（読売関係者）

山口氏は、読売新聞社会部の事件記者から法務部長に抜擢され、代表まで上り詰めた人物だ。法務部時代から私設応援団に巣食っていた暴力団関係者排除を率先して進めるなど、コンプライアンスに人一倍厳しいことで知られている。

「常日頃、他人の逮捕を報じる新聞社の代表として、『逮捕された』という事実一点に重きを置いて判断したのでしょう。程度の問題ではなく、暴力は絶対に許されないという揺るぎない信念もあった。一選手ならともかく、チームを統率する監督だったことも重視したと思われます。今回、外形的には更迭ではなく、阿部氏から辞任を申し出させ、それを受理する形にしたのは、せめてもの温情ではないでしょうか」（同）

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デイリー新潮編集部