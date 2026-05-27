「言語化がすべて」と語る人が見落としていること・ワースト1

「言語化にモヤモヤする」

「即答よりじっくり考えるほうが大事」

「口下手のままでもいいじゃない」…

など、まったく新しいコミュ力を説いた書籍『言語化だけじゃ伝わんない』が発売された。著者でイラストレーターのヤギワタル氏は、これまで200冊以上の書籍でイラストや装画を担当してきて、今回が初の単著となる。本書では、昨今の「言語化ブーム」に対して警鐘を鳴らし、「言語化“以外”に目を向けること」をイラストレーターならではの視点で面白く解説している。本記事では、その中からビジネスパーソンにも役立つノウハウとして紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

最近は、「言語化能力」が重要だと言われる時代です。

自分の考えを整理する。わかりやすく説明する。誤解なく伝える。

たしかに、それは大事なスキルでしょう。

ですが、『言語化だけじゃ伝わんない』という本では、「言語化だけではどうにもならない場面がある」と語られています。そして、多くの人が見落としているのは、「相手との共通理解」です。

「コレ」で通じる相手

本書では、まずこんな話が出てきます。

これは非常にリアルです。仲の良い友人には、「アレ見た？」だけで通じる。

でも、前提知識が共有されていない相手には、ゼロから説明しなければならない。

つまり、コミュニケーションの難しさは、「言葉の上手さ」だけで決まるわけではないのです。

本書では、さらにこう続きます。

これは、かなり鋭い指摘です。

最近は、「説明がうまい人」が高く評価されがちです。

ですが実際には、どれだけ丁寧に話しても、相手が前提を共有していなければ、反応は薄くなります。

なぜなら、人は「理解したこと」に反応するのではなく、「自分ごととして感じられたこと」に反応するからです。つまり、「伝える力」以前に、「共通理解」が必要なのです。

人との距離は「共有しているもの」で決まる

本書では、最後にこう整理されています。

これは本当にその通りです。

毎日同じ仕事をしている同僚には、一言で通じる。

でも、仕事を知らない相手には、「そもそも何をしている会社なのか」から説明しなければならない。

つまり、人間関係の近さとは、「どれだけ多くの前提を共有しているか」でもあるのです。

「話し方」だけで距離は縮まらない

最近は、「もっと言語化しよう」というメッセージが溢れています。

ですが、『言語化だけじゃ伝わんない』では、「言葉だけでは埋まらない距離がある」と教えてくれます。

人は、「説明がうまい人」に心を開くわけではありません。

「同じものを見てきた人」に安心するのです。

だから、本当に大事なのは、「完璧に説明すること」ではないのかもしれません。

まずは、「共有できるものを増やすこと」。

それこそが、人との距離を縮める本質なのです。