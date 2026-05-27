昇格即スタメンで活躍米大リーグのホワイトソックスは25日（日本時間26日）、本拠地でツインズを3-1で下した。この日メジャーに初昇格した西田陸浮内野手が「9番・右翼」で先発出場し、3打数1安打に加え守備でも好プレーを披露。ベンチで目撃された振る舞いも、ファンの間で話題となっている。西田は2回の守備で本拠地のファンを唸らせた。2死一、二塁で右翼へ強烈なゴロが飛ぶ。前進して捕球し、すかさずバックホーム。本塁に