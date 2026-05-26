今日26日(火)は前線が九州の南に延びるでしょう。奄美は、昼前まで局地的に非常に激しい雨が降りそうです。線状降水帯が発生するおそれもあります。九州は昼頃から雨の範囲が広がり、四国も雨の所が増えてくるでしょう。夕方以降は、関東北部など一部でにわか雨がありそうです。

前線が九州の南に 奄美に活発な雨雲

今日26日(火)は、前線が九州の南に延びています。前線に向かうように暖かく湿った空気が流れ込み、奄美付近で雨雲や雷雲が発達しています。

奄美では昼前にかけて局地的に1時間50ミリの非常に激しい雨が降るでしょう。線状線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まるおそれもあります。

九州は昼頃から次第に雨の範囲が広がるでしょう。四国は、早い所では午前中から雨で、夜は各地で雨具が必要になるでしょう。

本州は多くの所で晴れますが、夕方以降は長野県や関東北部の所々でにわか雨がありそうです。また、北海道でも、夜は北部の一部で弱い雨が降るでしょう。

最高気温 平年より高い所がほとんど

最高気温は、今日も平年を上回る所が多いでしょう。関東以西は広く28℃前後で、西日本を中心に所々で30℃以上の真夏日の予想です。東北は内陸で30℃に迫る所があり、北海道も北部やオホーツク海側で25℃を超える所があるでしょう。こまめに水分を補給するなど、暑さ対策を心掛けてください。