この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

2026年現在、建築資材と人件費の高騰により「新築」のハードルはかつてないほど高くなっています。一方で、中古市場にはプロが「自分ならこれを狙う」と太鼓判を押す、お宝物件が潜んでいます。

今回は、さくら事務所取締役の田村啓さんと、グループ会社 らくだ不動産 株式会社 執行役員エージェントの八巻侑司さんが、新築派さえも納得させる「中古注文住宅」を賢く手に入れるための裏ワザを伝授します。



■ 1. 「土地の割合」が8～9割の物件を狙う

将来の売却や建て替えまで見据えたとき、最も確実なリスクヘッジは「土地」に価値がある物件を選ぶことです。

・資産の目減りを防ぐ： 総額5,000万円の物件でも、そのうち土地価格が8～9割を占めていれば、建物の価値がゼロになっても資産は大きく毀損しません。

・判断のコツ： 仲介会社に「今、土地として売ったらいくらですか？」とストレートに聞いてみましょう。総額に対する土地比率が高いほど、コスパ（資産性）は高くなります。



■ 2. 評価に反映されていない「メンテナンス履歴」を見抜く

今の不動産市場には、「しっかり手入れされた家」と「放置された家」が同じ価格で売られているという、買い手にとって有利な歪み（ギャップ）が存在します。

・リフォーム済みは「実質値引き」： 外壁塗装や水回りの更新には数百万円かかります。しかし、中古市場ではその費用がそのまま価格に上乗せされていないケースが1割ほど存在します。

・履歴の聞き出し方： 売主自身も「メンテナンスが価値になる」と気づいていないことがあります。エージェントを通じて「外壁塗装や設備の交換時期」を丁寧に引き出すことで、隠れたお宝物件に出会えます。



■ 3. コロナ禍前の「中古注文住宅」という最強の選択肢

今、プロが最も注目しているのが「築5～10年前後の注文住宅」です。

・建築費高騰前の「高品質」： 現在、同じスペックで家を建てようとすると、5～10年前の1.5倍から2倍の費用がかかることもあります。当時の注文住宅は、今では再現不可能なコストパフォーマンスで建てられている「掘り出し物」です。

・断熱・耐震性能も十分： この年代の注文住宅（特に大手メーカーやこだわり工務店）は、現在の基準で見ても断熱性や耐震性が非常に高く、そのまま快適に住めるスペックを備えています。

・郊外×注文住宅のゆとり： 都心では土地が狭くなりがちですが、少し郊外へ目を向ければ、広い敷地にこだわりの注文住宅が建つ物件を、現実的な価格で手に入れられるチャンスがあります。



【まとめ】「建物の真実」を武器に、後悔しない判断を

新築価格の高騰に「もう理想の家なんて買えない…」と溜息をつく必要はありません。今、私たちが持つべきなのは「今の価格が適正か」という目先の損得ではなく、「将来にわたって価値が続くか」という本質的な判断基準です。

新築にこだわらなくても、質の高い中古注文住宅を見極めれば、新築以上の満足度を賢く手に入れることができます。そのためには、建物の「今の状況」を正しく把握し、「これならリフォームして住み続ける価値がある」という揺るぎない納得感を持つことが、最高の住まい選びへの最短ルートになります。

ぜひ、株式会社さくら事務所のようなホームインスペクションを、住まいの「資産価値ドック」として活用してみてください。

プロの目で見えない場所のリスクを徹底的に洗い出し、「これなら納得できる」という確信をもって、最高の新生活をスタートさせましょう！